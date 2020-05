Bułgaria spodziewa się ożywienia gospodarki po rozluźnieniu restrykcji

Bułgarski rząd na środowym posiedzeniu przedłużył o miesiąc, do 30 czerwca, termin, w którym pracodawcy mogą składać wnioski o pomoc rządową na utrzymanie zatrudnienia. Jednocześnie po rozluźnieniu restrykcji spodziewane jest ożywienie gospodarki.

Program przewiduje, że z funduszy publicznych pokrywane będzie 60 proc. płac i ubezpieczeń za każde zachowane miejsce pracy, a pracodawca wypłaci 40 proc. Pomoc ta ma być udzielana za okres od 13 marca do 30 czerwca niezależnie od daty złożenia wniosku. Pracodawcy zobowiązani są zatrudniać pracowników na umowach o pracę. Od wprowadzenia programu w kwietniu do połowy maja podania o pomoc rządową złożyło ponad 11 tys. pracodawców. Pomoc otrzymało do tej pory 171 tys. pracowników, którzy zachowali miejsca pracy.

Na środowym posiedzeniu rząd zaaprobował również 800 tys. lewów (400 tys. euro) na nieprzewidziane wydatki w celu przezwyciężenia epidemii Covid-19. Środki będą przeznaczone na dodatkową pomoc dla ludzi znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Opublikowany w środę sondaż, przeprowadzony przez Krajowy Instytut Statystyczny, wskazuje, że w czerwcu 90 proc. przedsiębiorstw przewiduje kontynuowanie działalności, 6,8 proc. zamierza ją tymczasowo wstrzymać, a 1,6 proc. - zlikwidować.

Prawie 20 proc. spółek zredukowało personel, 37 proc. dało pracownikom płatny urlop, 27 proc. - bezpłatny. 26 proc. pracodawców wprowadziło pracę zdalną.

Prawie 60 proc. ankietowanych podało, że dochody firm obniżyły się, 32 proc. zachowało je na poziomie sprzed kryzysu, a 9,2 proc. odnotowało wzrost. Największy spadek odnotowano w handlu, transporcie, gastronomii, przemyśle i budownictwie.

Po ostatnim rozluźnieniu restrykcji, mających na celu zwalczenie epidemii - w tym otwarciu restauracji, siłowni, salonów tańca, teatrów i sal koncertowych - przedstawiciele tych branż spodziewają się ożywienia. Liczy na to i turystyka, chociaż nie wszystkie kroki, mające pomóc tej branży, zostały wprowadzone.

Ewgenia Manołowa