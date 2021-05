Bułgaria: Święty ogień z Jerozolimy przybył do Sofii

Święty ogień z Jerozolimy, który - jak wierzą prawosławni - pojawia się samoistnie w Wielką Sobotę, przybył do Sofii rządowym samolotem - poinformowało bułgarskie radio publiczne. Prawosławna Wielkanoc przypada w tym roku 2 maja.

Zwykle ogień przywozi do stolicy delegacja Świętego Synodu Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, która uczestniczy w ceremonii zstąpienia świętego ognia w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. W minionym roku delegacja nie pojechała z powodu pandemii Covid-19, natomiast w tym roku do Jerozolimy udała się w ograniczonym składzie na czele z metropolitą Wracy Grzegorzem.

W 2020 roku uroczystość zstąpienia świętego ognia odbyła się tylko w obecności małej grupy duchownych. W tym roku dopuszczono około 400 osób, w tym przedstawicieli dziesięciu państw prawosławnych, którzy otrzymali ogień z rąk jerozolimskiego patriarchy Teofila III.

Ogień jest przywożony do stolic państw prawosławnych w specjalnych kontenerach. Z lotniska sofijskiego ogień trafi do siedziby Świętego Synodu, a stamtąd tuż przed północą do katedry Aleksandra Newskiego, gdzie koncelebrowana jest uroczysta msza. Z Sofii ogień jest też przewożony do dużych miast w Bułgarii.

Ewgenia Manołowa