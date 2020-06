Bułgaria: Szef nacjonalistów proponuje drastyczne ograniczenie liczby kasyn

Projekt nowelizacji ustawy o hazardzie, przedstawiony w piątek przez lidera nacjonalistycznej partii Narodowy Front Ocalenia Bułgarii (NFSB) i wiceprzewodniczącego parlamentu Waleriego Simeonowa, przewiduje zamknięcie w Bułgarii do 2025 r. większości kasyn i salonów gier.

Celem likwidacji 638 takich obiektów, działających praktycznie bez żadnych ograniczeń np. w dzielnicach mieszkaniowych, w pobliżu szkół i przy ośrodkach wypoczynkowych, jest walka z uzależnieniem od hazardu, która zdaniem wielu psychiatrów w Bułgarii przybiera niepokojące rozmiary.

W kraju są miejscowości, w których nie ma aptek, a są salony gier - podkreślił Simeonow na konferencji prasowej.

Zgodnie z projektem kasyna i salony gier powinny zostać zachowane wyłącznie w dużych kurortach, w pięciogwiazdkowych hotelach oraz w specjalnych obiektach na granicy. Hotele powinny znajdować się nie dalej niż o 20 km od dworca kolejowego lub przystanków morskich lub autobusowych.

"Oznacza to, że nie dążymy do likwidacji tego biznesu, lecz chcemy go zorientować na cudzoziemców" - podkreślił Simeonow. Jego zdaniem skala uzależnienia od hazardu w Bułgarii ma już charakter pandemii i należy z nią zdecydowanie walczyć.

Partia NFSB jest koalicyjnym partnerem ugrupowania GERB, bez którego premier Bojko Borisow straciłby władzę. W ostatnich miesiącach przyjętych zostało kilka kontrowersyjnych - zdaniem części GERB - propozycji, m.in. o redukcji podatku VAT dla gastronomii.

Styczniowy skandal z zarzutami unikania płacenia podatków w wysokości 350 mln euro przez hazardowego bossa Wasila Bożkowa, który uciekł do Dubaju, i pozbawienia jego gier loteryjnych licencji zwiększa szanse propozycji Simeonowa na sukces.

Ewgenia Manołowa