Bułgaria: Szefowa MSZ: potępiamy zatrzymywanie pokojowych manifestantów w Rosji

Szefowa bułgarskiego MSZ, wicepremier Ekaterina Zachariewa potępiła w sobotę zatrzymywanie pokojowych demonstrantów podczas manifestacji w obronie Aleksieja Nawalnego w Rosji. Według mediów rosyjskich w sobotę zatrzymano tam ponad 2 tys. osób.

"Potępiamy zatrzymywanie w całej Rosji pokojowych demonstrantów wspierających Aleksieja Nawalnego i wzywamy do ich natychmiastowego uwolnienia. Prawo do pokojowych protestów musi zostać uszanowane" - napisała Zachariewa na Twitterze.

W sobotę przed ambasadą rosyjską w Sofii odbyła się demonstracja w obronie Nawalnego, zorganizowana przez bułgarską Sieć Antykorupcyjną. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób.

Tego dnia w całej Rosji doszło do demonstracji zwolenników Nawalnego, zatrzymanego 17 stycznia na lotnisku w Moskwie po powrocie z Niemiec, gdzie przechodził on leczenie po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym.

Liczbę osób, które wzięły udział w demonstracji w Moskwie, odbywającej się bez zezwolenia władz, policja oszacowała na 4 tysiące. Szacunki mediów są znacznie wyższe: agencja Reutera podała liczbę 40 tysięcy uczestników. Podczas manifestacji doszło do starć z policją.

Według szacunków portalu OWD-Info w całej Rosji zatrzymano 2131 osób, z czego blisko 800 w Moskwie i ponad 300 w Petersburgu, do zatrzymań doszło również m.in. w Nowosybirsku, Stawropolu, Omsku, Soczi, Władywostoku i Niżnym Nowogrodzie.

