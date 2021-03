Bułgaria: Szpitale przepełnione, pacjentów z Covid-19 przewozi się do dużych miast

W bułgarskich szpitalach przebywa obecnie rekordowo dużo, bo aż 7600 pacjentów z Covid-19. Pacjentów przewozi się do dużych miast. Tymczasem obłożenie większości szpitali w stolicy kraju, Sofii, i w innych miastach sięga 90 proc. lub przekracza ten poziom.

Lekarze stołecznego pogotowia w Sofii zwrócili się z apelem do chorych, by nie dzwonili po karetkę, lecz zwracali się do lekarzy rodzinnych, gdyż pogotowie nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie wezwania. Z kolei lekarze pierwszego kontaktu udzielają porad telefonicznie lub nie podnoszą słuchawki po upływie czasu pracy. Rzeczniczka pogotowia Katia Sungarska podkreśliła, że jedna czwarta wszystkich wezwań dotyczy dzieci.

Liczba śmiertelnych przypadków Covid-19 jest w kraju wysoka, ostatniej doby zwiększyła się o 107 osób. Łącznie w Bułgarii od początku pandemii zmarło 11 579 chorych. Odsetek nowych zakażeń przekracza 22 proc. wszystkich przeprowadzonych testów.

Władze medyczne poinformowały w środę o śmierci 47-letniego mężczyzny z Błagojewgradu, który zmarł tydzień po zaszczepieniu preparatem firmy AstraZeneca. Trwa sprawdzanie, czy zgon ma związek ze szczepieniem.

Szczepienia preparatami koncernów Pfizer/BioNtech i Moderna są kontynuowane, choć coraz więcej lekarzy przestrzega, że w szczycie epidemii rozsądniejsze byłoby wstrzymanie szczepień i poczekanie na spadek liczby zachorowań. "Podanie szczepionki osobie, która jest zakażona, nawet jeśli nie ma objawów, może być bardzo niebezpieczne" - przestrzegła prof. Swetłana Welizarowa.

Oczekuje się, że od piątku do całkowitego lockdownu powróci Sofia, a od najbliższego poniedziałku - cały kraj. Oficjalne ogłoszenie decyzji władz w tej sprawie spodziewane jest w czwartek.

W środę rodzice zorganizowali protesty przeciw zapowiedzianemu zamknięciu przedszkoli i wszystkich szkół. Protestowali również właściciele lokali gastronomicznych, które ponownie mają być zamknięte.

Nie brakuje opinii, że wyznaczone na 4 kwietnia wybory parlamentarne powinny zostać odłożone.

Ewgenia Manołowa