Bułgaria: TK otworzył drogę do usunięcia prokuratora generalnego z urzędu

Bułgarski Trybunał Konstytucyjny otworzył we wtorek drogę do usunięcia z urzędu prokuratora generalnego na wniosek byłego ministra sprawiedliwości. W Bułgarii są to oddzielnie sprawowane funkcje.

W wyniku kilkukrotnych zmian konstytucji i prawa regulującego działalność systemu sądowniczego prokurator generalny stoi niejako "ponad prawem". Nie podlega kontroli i nie odpowiada praktycznie przed nikim. Obejmując tę funkcję dwa lata temu, obecny prokurator generalny Iwan Geszew powiedział, że "nad nim jest tylko Bóg".

Protesty przeciwko rządowi Bojko Borisowa w 2020 r. rozpoczęły się na wielką skalę po wtargnięciu ochrony prokuratora do siedziby prezydenta Rumena Radewa.

Demonstranci poza dymisją Borisowa żądali usunięcia Geszewa. Był on uznawany, zarówno przez społeczeństwo, jak i przez część deputowanych prawodawców za instytucję gwarantującą osłonę Borisowowi i powiązanym z nim politykom. Prokurator generalny odmawiał wszczynania dochodzeń mimo licznych publikowanych w mediach dowodów na popełnienie przestępstw przez przedstawicieli władz z tego środowiska. Najbardziej jaskrawym przykładem są zdjęcia paczek wypełnionych euro i sztabek złota w sypialni Borisowa, o których sam były premier powiedział, że są autentyczne.

Komisja Europejska wielokrotnie zwracała uwagę bułgarskim władzom na konieczność ustanowienia kontroli nad prokuraturą i prokuratorem generalnym. Po ubiegłorocznych zmianach politycznych w parlamencie powstała komisja ds. nowelizacji konstytucji, która ma zająć się tą sprawą.

Janaki Stoiłow, minister sprawiedliwości w poprzednim rządzie Stefana Janewa, złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o możliwość odwołania prokuratora generalnego. Zgodnie z prawem może to przeprowadzić Naczelna Rada Sądownicza. Obecny skład Rady prawdopodobnie nie zagłosuje za jego usunięciem, lecz w najbliższych miesiącach mają zostać wybrani nowi członkowie Rady.

Trybunał Konstytucyjny przyjął wniosek jednogłośnie. Stoiłow, który jest obecnie członkiem Trybunału, nie uczestniczył w głosowaniu. Prokurator generalny Geszew nazwał orzeczenie "osobistą polityczną wendetą".

Ewgenia Manołowa