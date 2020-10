Bułgaria: Trudny dialog z Macedonią Płn. w sprawie wspólnej historii

Bułgaria z zeszłym tygodniu dała Macedonii Północnej miesiąc na przeanalizowanie stanowiska w sprawie wspólnej historii i zgodę na kompromisy, które umożliwiłyby jej drogę do Unii Europejskiej.

Droga ta może zostać zablokowana przez Bułgarię na tle nierozwiązanych sporów dotyczących wspólnej historii. Spory te w ciągu prawie 20 lat wstrzymywały podpisanie układu o przyjaźni między obu krajami.

Zdaniem Sofii do kompromisu ze strony Skopje powinno dojść do 10 listopada, kiedy w Sofii odbędzie się konferencja w ramach Procesu Berlińskiego - inicjatywy, wspierającej współpracę regionalną państw Bałkanów Zachodnich i uzupełniającej politykę rozszerzeni UE.

W minionym tygodniu w Sofii kilkakrotnie padły ostrzeżenia, że w obliczu nieprzestrzegania przez Skopje układu o przyjaźni z 2017 r. Bułgaria nie udzieli zgody na europejską integrację Macedonii Płn.

Najbardziej nieprzejednane stanowisko wyraził wicepremier i minister obrony Krasimir Karakaczanow, lider nacjonalistycznej partii WMRO. Powiedział wprost, że Bułgaria na wyznaczonej w grudniu pierwszej konferencji UE-Macedonia Północna zablokuje dalsze negocjacje akcesyjne Skopje.

W piątek do Sofii w trybie pilnym przyjechał szef północnomacedońskiej dyplomacji Bujar Osmani, zapowiedziano wizytę premiera Zorana Zaewa w najbliższym czasie.

Spór obecnie dotyczy historycznej postaci Goce Dełczewa, działacza walk wyzwoleńczych na terytorium ówczesnego imperium osmańskiego w końcu XIX w., uważanego przez oba kraje za postać własnej historii i bohatera narodowego.

Spory na temat wspólnej historii miała rozstrzygać wspólna komisja naukowa, powołana na mocy podpisanego 1 sierpnia 2017 r. układu dwustronnego. Podczas prac nad nim premier Zaew mówił, że "Macedonia zamyka rozdział nacjonalizmu i nienawiści i otwiera rozdział wspólnej europejskiej przyszłości". "Historia może nas tylko zbliżać w imię tej przyszłości" - dodał.

Dokument podpisano, lecz praca wspólnej komisji szła ciężko, środowiska naukowe z obu stron nie znajdowały wspólnego języka, strona bułgarska zarzucała stronie północnomacedońskiej uparte trzymanie się nacjonalistycznych antybułgarskich tez. Ostatecznie doszło do zamrożenia prac komisji, która nie obradowała już od 10 miesięcy.

"Sofia udzieli niezbędnego poparcia Macedonii Północnej, lecz do tego są potrzebne kompromisy z jej strony" - podkreślił bułgarski premier Bojko Borisow na spotkaniu z Bujarem Osmanim. Dodał, że "wobec obecnych i przyszłych pokoleń jesteśmy zobowiązani uczynić wszystko co niezbędne dla utorowania drogi do UE państwom Bałkanów Zachodnich".

Wzywając Skopie do kompromisu, bułgarska szefowa dyplomacji Ekaterina Zacharewa podkreśliła: "Tak samo jak Bułgaria uznała współczesne realia, Macedonia Północna powinna uznać historyczne realia, związane z procesem powstania nowej narodowej tożsamości". Do listopada jest jeszcze czas, dodała.

Bułgarska agencja informacyjna BGnes cytowała w sobotę i niedzielę macedońskie media, według których ostrzeżenia Sofii trzeba brać na poważnie.

Z Sofii Ewgenia Manołowa