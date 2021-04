Bułgaria: Ustępujący premier Borisow zarzucił opozycji konfrontacyjność

Ustępujący bułgarski premier Bojko Borisow potwierdził w niedzielę, że w przyszłym tygodniu uda się do parlamentu, dając przy tym do zrozumienia, że nastawiona na konfrontację opozycja będzie się nad nim pastwić. "Chce przekształcić parlament w sąd” - ocenił.

Tłumacząc się tym, że jest na urlopie, Borisow nie przyszedł do parlamentu w piątek, by złożyć dymisję swojego rządu oraz przedstawić plan rekonstrukcji i stabilności, na mocy którego Bułgaria powinna otrzymać środki finansowe w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

W niedzielę, niezależnie od swego urlopu, zwołał jednak konferencję prasową w siedzibie swojej partii GERB, na której z jednej strony potwierdził, że zjawi się w parlamencie, ale z drugiej zakwestionował celowość tej wizyty w sytuacji, gdy jego dymisja została zaaprobowana, a on sam "jest już zwykłym obywatelem".

Bułgarskie media, które cytują słowa Borisowa, wskazują, że jego wypowiedź jest sprzeczna z konstytucją, która nakazuje zdymisjonowanemu rządowi pełnić obowiązki aż do zatwierdzenia przez parlament nowego gabinetu.

"Rządźcie zatem. Nie powiem ani słowa więcej. Jesteśmy w opozycji" - powiedział Borisow. Dodał też, że spodziewa się "fali represji" wobec zwolenników partii GERB, a nawet "prób fizycznej likwidacji" jej liderów, w tym - jego samego.

Na pytanie, dlaczego w ostatnim dniu przed dymisją zlikwidował Krajowy Sztab Operacyjny, mający koordynować walkę z Covid-19, Borisow odpowiedział, że nową strukturę powinien powołać przyszły rząd, jeśli będzie widział taka potrzebę. "Niech tymi sprawami pokieruje doktor Aleksander Simidczijew (nowy szef parlamentarnej komisji ds. ochrony zdrowia, przedstawiciel koalicji Demokratyczna Bułgaria - PAP)" - mówił.

Rozwiązanie sztabu było ostro krytykowane, w tym także przez dr. Simidczijewa, jako kapitulacja ekipy Borisowa i zaprzestanie walki z epidemią, a zarazem jako swoista "zemsta na ludności" za niekorzystne dla GERB wyniki kwietniowych wyborów. Obecnie w kraju wskaźnik zakażeń wynosi 500 na 100 tys., a pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 Bułgaria jest na drugim miejscu w UE. Zaszczepiono dotąd 650 tys. osób.

W poniedziałek prezydent Rumen Radew przystąpi do konsultacji i omówi z głównymi siłami politycznymi parlamentarnymi scenariusze powołania nowego rządu. Zgodnie z bułgarską konstytucją powinien on powierzyć misję utworzenia rządu wiodącej sile politycznej, która ma najwięcej mandatów, czyli partii Borisowa. GERB znajduje się jednak w izolacji w nowym parlamencie i nie ma możliwości stworzenia koalicji. Tak czy inaczej, partia Borisowa będzie mieć tydzień na utworzenie projektu rządu i przedstawienie go w parlamencie. Przy jego ewentualnym odrzuceniu misja stworzenia rządu zostanie powierzona ugrupowaniu Jest Taki Naród Sławi Trifonowa. Jeżeli i jemu się to nie uda, prezydent może powierzyć misję dowolnej z pozostałych sił. Niepowodzenie doprowadzi do mianowania tymczasowego rządu prezydenckiego i wyznaczenia nowych wyborów.

Z wypowiedzi przedstawicieli przeciwników GERB w parlamencie - koalicji Demokratyczna Bułgaria, ruchu Wyprostuj się, Precz z Mafią, lewicowej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej wynika, że partie te są gotowe do współpracy ze sobą przede wszystkim, gdy chodzi o przyjęcie zmian w ordynacji wyborczej, a także w kwestii rozliczenia działalności ustępującego gabinetu.

Komentatorzy podkreślają, że taki program minimum byłby do zaakceptowania i przez drugie pod względem wielkości ugrupowanie w parlamencie, czyli partię Jest Taki Naród Trifonowa. Rzecz jednak w tym, że o swoich planach lider tej partii i jego zastępcy milczą od wyborów. Z jednej strony można to tłumaczyć faktem, że Trifonow choruje na Covid-19, lecz z drugiej strony cisza w tej sprawie wnosi element niepewności i nieprzewidzialności na bułgarskiej scenie politycznej.

Ewgenia Manołowa