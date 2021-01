Bułgaria: W 200. dniu protestów tłum próbował wedrzeć się do gmachu rządu

W 200. dniu antyrządowych protestów w Bułgarii kilkutysięczny tłum, który zebrał się w niedzielę przed gmachem rządu w Sofii, próbował wedrzeć się do budynku Rady Ministrów. Doszło do starć demonstrantów z policją.

Niedzielna akcja została zorganizowana dla podkreślenia długości trwania antyrządowych protestów, które rozpoczęły się latem 2020 roku pod hasłami dymisji premiera Bojko Borisowa, prokuratora generalnego Iwana Geszewa i rozpisania przedterminowych wyborów.

Protestujący, którzy oskarżają władze o korupcję, swoich celów dotychczas nie osiągnęli. Jesienią antyrządowe demonstracje zaczęły słabnąć, frekwencja na nich malała, choć nigdy całkiem nie zanikły.

Ostatecznie wybory parlamentarne w Bułgarii rozpisano zgodnie z kalendarzem wyborczym na 4 kwietnia i najpewniej premier Borisow po raz pierwszy dotrwa do końca swej kadencji. Dotychczas dwukrotnie podawał się on do dymisji przed jej zakończeniem w 2013 i 2016 roku.

Protestujący wskazywali jako podstawową przyczynę swych apeli o dymisję rządu rozpowszechnioną korupcję w bułgarskim aparacie władzy. Głównymi hasłami na demonstracjach, również w niedzielę, były "Dymisja" i "Precz z mafią".

Od wczesnych godzin popołudniowych ruch w okolicach budynków rządu, siedziby prezydenta i gmachu parlamentu został zablokowany. Zezwolenie na wiec wydano do godz. 22 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce) i do tej godziny ruch będzie wstrzymany.

Do uczestników protestów dołączyli przedstawiciele małego biznesu, którzy domagają się dymisji szefowej resortu pracy i polityki socjalnej Denicy Saczewej. Przedsiębiorcy twierdzą, że większość z nich nie dostała obiecanej pomocy finansowej po zamknięciu firm podczas ogłoszonego w końcu listopada 2020 roku lockdownu. Minister tłumaczyła opóźnienia zbyt dużą liczbą wniosków o pomoc.

Przemawiający na wiecu zwracali uwagę na konieczność przeprowadzenia uczciwych wyborów w kwietniu. Podkreślano, że należy zagwarantować obywatelską kontrolę nad procesem głosowania. Opozycyjna Bułgarska Partia Socjalistyczna i kilka innych ugrupowań popierających protesty już rozpoczęły rozmowy na ten temat.

Rozpisując wybory prezydent Bułgarii Rumen Radew zaproponował instalowanie kamer w lokalach wyborczych i transmisję online z liczenia głosów. Rządząca koalicja składająca się z partii GERB premiera Borisowa i nacjonalistów odrzuciła tę propozycję. Do parlamentu wniosła ją lewica.

Z Sofii Ewgenia Manołowa