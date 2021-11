Bułgaria: W niedzielę odbędą się wybory prezydenckie i trzecie w tym roku wybory do parlamentu

W niedzielę w Bułgarii odbędą się wybory prezydenckie oraz przedterminowe, trzecie w tym roku wybory parlamentarne. Komentatorzy oceniają, że także tym razem rozmowy zwycięskich partii w sprawie utworzenia rządu mogą być bardzo trudne, a kolejne wybory byłyby dla kraju katastrofą.

O 240 mandatów deputowanych będą się ubiegali kandydaci 22 partii i siedmiu koalicji. O urząd prezydencki stara się 23 kandydatów.

Kolejne już wybory do Zgromadzenia Narodowego odbędą się po dwóch nieskutecznych próbach powołania rządu przez poprzednie parlamenty, które przetrwały zaledwie po kilka tygodni. Od maja krajem kierowały kolejno dwa rządy tymczasowe premiera Stefana Janewa - pierwszy powołany w maju, drugi we wrześniu.

W wyniku poprzednich dwóch wyborów do parlamentu dostały się cztery ugrupowania powstałe na fali ubiegłorocznych protestów przeciw centroprawicowemu rządowi Bojko Borisowa, który z krótkimi przerwami sprawował władzę w kraju od 2009 r. "Partie protestu" nie potrafiły jednak się porozumieć. Wśród przyczyn wskazywano brak doświadczenia, niezdolność do dialogu oraz odmienny stosunek do lewicowej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP), jedynej opozycyjnej siły parlamentarnej w ostatnich latach. BSP była i prawdopodobnie będzie potrzebna w nowym parlamencie do uzyskania większości, lecz spotyka się ze sceptycznym nastawieniem, przede wszystkim ze strony centroprawicowej koalicji Demokratyczna Bułgaria.

"Głównym problemem poprzednich dwóch parlamentów, a także obecnie, jest brak dialogu. Nikt z nikim nie rozmawia" - ocenił kulturolog prof. Iwajło Diczew, przewidując bardzo trudne i prawdopodobnie nieskuteczne negocjacje po wyborach. Lewicowy socjolog Andrej Rajczew powiedział wręcz: "Jeżeli i tym razem się nie porozumieją, niech się powieszą".

Nieskuteczne negocjacje i kolejne wybory na wiosnę 2022 r. byłyby wręcz katastrofą - mówią jednogłośnie obserwatorzy. Politycy zapewniają, że "wyciągnęli wnioski" i z pewnością dojdą do porozumienia. Głównym głosem na rzecz porozumienia jest centrowa partia Kontynuujemy Zmianę, powołana we wrześniu przez Kiriła Petkowa i Asena Wasilewa - absolwentów Uniwersytetu Harvarda, ministrów gospodarki i finansów w pierwszym rządzie tymczasowym.

Według prognoz socjologicznych wybory parlamentarne wygra partia Borisowa GERB, która jednak pozostanie w politycznej izolacji. Może ona liczyć na poparcie partii tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS), lecz uzyskanie większości jest raczej niemożliwe. Języczkiem u wagi byłaby ewentualnie BSP, która jednak kategorycznie odrzuca możliwość współpracy z GERB i DPS.

Ośrodki socjologiczne prognozują, że do nowego parlamentu wejdzie sześć-siedem ugrupowań: GERB, BSP lub Kontynuujemy Zmianę na drugim i trzecim miejscu, Jest Taki Naród showmana Sławi Trifonowa (zwycięzcy poprzednich wyborów, który jednak od tego czasu stracił wielu zwolenników), Demokratyczna Bułgaria, DPS oraz radykalny ruch Wyprostuj Się, Bg. Nadchodzimy. Pokonanie progu wyborczego w przypadku ostatniego ugrupowania stoi pod znakiem zapytania.

"Partie protestu", które ostatnio wolą nazywać się "partiami zmian", łączą hasła zwalczania korupcji, o którą oskarżają poprzednie władze, oraz reformy systemu sądownictwa. W ostatnim półroczu tymczasowy rząd publikował szereg dokumentów, świadczących o licznych przypadkach korupcji w rządzie Borisowa. Zdaniem BSP i Kontynuujemy Zmianę korupcja GERB i DPS kosztuje Bułgarię 8 mld lewów (4 mld euro) rocznie.

Zdaniem dyrektorki agencji socjologicznej Alpha Research Boriany Dimitrowej kluczowe znaczenie dla przyszłych negocjacji w sprawie utworzenia rządu będzie miało to, które ugrupowanie zajmie drugie miejsce. W jej ocenie rozmowy będą łatwiejsze, jeżeli będzie to Kontynuujemy Zmianę, a nie lewica. Jednak według sondaży drugie miejsce przypadnie lewicy z przewagą 1-1,5 punktu proc.

Kampania wyborcza jest oceniana jako ostra. Według MSW akcje kupowania głosów ruszyły już we wrześniu, a cena głosu dochodzi do 100 lewów (50 euro). Według szefa resortu Bojko Raszkowa procederem tym zajmują się GERB i DPS. Do poniedziałku w prokuratorze MSW złożyło ponad 200 zawiadomień w tej sprawie. Handel głosami odbywa się przede wszystkim w mniejszych miejscowościach i dzielnicach romskich. Sporządzane są listy dłużników w sklepach spożywczych i firmach udzielających szybkich kredytów. Długi umarza się po ogłoszeniu wyników głosowania. Obiecuje się też dostawy drewna na opal po wyborach.

GERB i DPS twierdzą, że są represjonowane przez obecne władze, i zwróciły się w tej sprawie do instytucji unijnych. w kraju spodziewani są obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE).

Jednocześnie MSW publikuje liczne dane dotyczące malwersacji poprzednich władz, skradzionych i wywiezionych za granicę milionów w gotówce.

Mniej pytań towarzyszy wyborom prezydenta. Obecny szef państwa Rumen Radew, który od początku popierał antyrządowe protesty i krytykował korupcję rządu Borisowa, cieszy się znaczącym poparciem społecznym, na jego korzyść działa też ponad 45-procentowe poparcie dla rządu tymczasowego Janewa. To on podczas protestów przeciw gabinetowi Borisowa wymyślił hasło "Precz z mafią".

Według sondaży Radew może liczyć na 47-56 proc. głosów. Zdaniem Boriany Dimitrowej na przeszkodzie jego zwycięstwu już w pierwszej turze stoi kryzys energetyczny i duży wzrost cen energii, szczyt czwartej fali Covid-19 oraz towarzyszący mu opór społeczny wobec wprowadzonych przez rząd restrykcji, w niemałym stopniu podsycany przez opozycję. Borisow mówił nawet, że rząd podaje ludności przeterminowane szczepionki przeciw Covid-19.

To właśnie te tematy, oprócz skandali, dominują w kampanii wyborczej, w której praktycznie nie mówi się o polityce zagranicznej.

Żaden poważny analityk nie wątpi, że Radew wygra wybory w drugiej turze. Według szefa Gallup Int. Pyrwana Simeonowa Radew wygra w dogrywce z wynikiem na poziomie ok. 60 proc. Najpoważniejszym rywalem urzędującego prezydenta jest popierany przez GERB rektor Uniwersytetu Sofijskiego Anastas Gerdżikow, który w drugiej turze będzie liczyć również na głosy DPS.

Z Sofii Ewgenia Manołowa