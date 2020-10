Bułgaria: Wbrew spekulacjom prezydent Radew nie ma koronawirusa

Przerwana niespodziewanie wizyta prezydenta Bułgarii Rumena Radewa na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie wywołała spekulacje, że miał on kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Jego służba prasowa podała, że test prezydenta na Covid-19 jest negatywny i nie miał on kontaktu z osobą zakażoną.

Wcześniej we wtorek prezydent Estonii Kersti Kaljulaid na swoim profilu na Facebooku podała, że bułgarski prezydent miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Według niej do tego kontaktu doszło przed jego przyjazdem do Tallina na poniedziałkowy szczyt Inicjatywy Trójmorza, której przewodnictwo objął Radew.

Estońska prezydent napisała też, że Radew nie wziął udziału w kolacji z przedstawicielami Inicjatywy. Miał on już przed wyjazdem z Sofii wiedzieć, że miał kontakt z osobą zakażoną - podały bułgarskie media.

Radew przerwał swą wizytę w Tallinie z powodu skomplikowanej sytuacji w związku z pandemią.

"Prezydent Radew nie ma kontaktu z osobą, która w konkretnym momencie miała pozytywny wynik na test koronawirusa. Podczas wizyty w Tallinie bułgarska delegacja nie była poddana kwarantannie" - podała służba prasowa Radewa. W poniedziałek prezydent przeszedł test na koronawirusa, którego wynik był negatywny - napisano w komunikacie.

Według dziennika "24 czasa" do zamieszania doszło, gdy bułgarski minister obrony Krasimir Karakaczanow poinformował, że poddał się samoizolacji po wiadomości, że dowódca lotnictwa wojskowego generał Dimityr Petrow jest zakażony koronawirusem. Radew i Karakaczanow uczestniczyli razem z nim w ceremonii w niedzielę.

W poniedziałek Karakaczanowowi zrobiono test, którego wynik był negatywny. Według dziennika minister przerwie izolację, jeżeli ponowny test we wtorek potwierdzi ten wynik.

Z Sofii Ewgenia Manołowa