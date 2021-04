Bułgaria: Władze: w poniedziałek poluzowanie restrykcji przeciwepidemicznych

W Bułgarii od poniedziałku będą łagodzone związane z epidemią Covid-19 ograniczenia - poinformowały władze. Do szkół wróci część uczniów, restauracje, kina i siłownie zostaną ponownie otwarte, znów będą działać duże sklepy. Pod koniec kwietnia otwarte zostaną dyskoteki i kluby nocne.

W poniedziałek do nauki stacjonarnej wrócą dzieci z klas 1-4, oraz z 7,8 i 10 klasy. Dwa tygodnie później dołączą do nich uczniowie 5,9 i 12 klasy. Najdłużej w domach zostaną szóstoklasiści, którzy do tradycyjnej nauki powrócą dopiero po przypadających na początku maja prawosławnych Świętach Wielkanocnych.

Od poniedziałku otwarte będą również restauracje, w których zajęta będzie mogła być wyłącznie połowa miejsc, biblioteki, muzea, kina, teatry i siłownie. Będzie też można organizować festiwale i konferencje.

Otwarte zostaną sklepy w dużych centrach handlowych, a od 16 kwietnia klienci będą mogli pójść do hipermarketów z towarami przemysłowymi. Od 29 kwietnia będą mogły działać dyskoteki i kluby nocne.

Na luzowanie restrykcji pozwoliło rozporządzenie ministra zdrowia Bułgarii Kostadina Angełowa. Zdaniem części lekarzy łagodzenie obostrzeń jest przedwczesne.

W Bułgarii od miesiąca liczba nowych zakażeń utrzymuje się na poziomie 3-4 tys. na dobę. W piątek resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 2957 infekcji, a zmarło 136 osób. Liczba hospitalizowanych przewyższa 10 tys., od początku pandemii zmarło ponad 14 tys. osób. Od stycznia zaszczepiono 552 tys. osób, w ciągu ostatniej doby - 19 tys. Tylko 10 proc. z nich otrzymało szczepionkę firmy AstraZeneca.

