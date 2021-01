Bułgaria: Władze za stopniowym rozluźnianiem restrykcji przeciwepidemicznych

Krajowy Sztab Operacyjny, który kieruje w Bułgarii walką z pandemią Covid-19, opowiedział się w poniedziałek za stopniowym rozluźnianiem restrykcji przeciwepidemicznych.

Na naradzie z udziałem premiera Bojko Borisowa oceniono, że sytuacja w kraju rozwija się w dobrym kierunku, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni po raz pierwszy od dwóch miesięcy odnotowywano przeciętnie poniżej 100 zachorowań na 100 tys. osób.

Sztab postanowił, że od 1 lutego uczniowie klas 5-12 pójdą do szkoły. Będą oni uczęszczać na zajęcia naprzemiennie: dwa tygodnie w szkole i dwa tygodnie w domu na zdalnym nauczaniu.

Od lutego ponownie zostaną otwarte siłownie, hale sportowe, szkoły tańca i sklepy w centrach handlowych.

Po kolejnych rozmowach z właścicielami lokali gastronomicznych zostanie ustalony tryb ich pracy. Będą one otwarte, lecz liczba miejsc i czas pracy zostaną ograniczone. Nocne kluby i dyskoteki będą zamknięte co najmniej do początku marca.

Zdaniem Sztabu fakt, że restauracje w hotelach były czynne w ostatnim miesiącu i nie spowodowało to wzrostu liczby zakażeń, przemawia za otwarciem również innych lokali gastronomicznych.

Władze Bułgarii wprowadziły od poniedziałku obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa dla osób przyjeżdżających do kraju. Odpowiednie zaświadczenie należy pokazać na granicach.

Ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 121 nowych zakażeń koronawirusem - około 10 proc. przeprowadzonych testów dało wynik pozytywny. Na Covid-19 zmarło 9 kolejnych osób, a 2874 przebywa w szpitalach; liczba ciężko chorych w oddziałach intensywnej terapii spadła do 283. Zaszczepiono 26 143 osoby.

W poniedziałek przybyła do kraju nowa partia 14 tys. szczepionek i zaczyna się druga faza szczepień obejmująca nauczycieli. Jedynie 38 proc. nich zdecydowało się przyjąć szczepionkę przeciw Covid-19.

Z Sofii Ewgenia Manołowa