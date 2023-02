Bułgaria: Wysłano 4,5 tony pomocy humanitarnej do Syrii

Bułgaria wysłała w czwartek 4,5 tony pomocy humanitarnej dla ofiar i poszkodowanych wskutek trzęsienia ziemi. Z lotniska w Sofii odleciał wojskowo-transportowy samolot typu Spartan do stolicy Libanu, Bejrutu.

Z Bejrutu, jak podało bułgarskie radio publiczne, pomoc zostanie przetransportowana do Syrii ciężarówkami.

Wysłano namioty, koce, pościel i żywność. Wcześniej Bułgaria poinformowała UE, że jest gotowa do wysłania pomocy humanitarnej do Syrii i wysłała samolot po otrzymaniu zgody.

Ten sam samolot zostanie wykorzystany do powrotu do Bułgarii zespołów medycznych, które okazywały pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. W ubiegłym tygodniu do Turcji wysłano 80 ciężarówek z pomocą.

Ewgenia Manołowa