Bułgaria: Wzrost liczby zakażeń koronawirusem i hospitalizacji

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii zarejestrowano 3839 nowych zakażeń, co oznacza wzrost o 286 w porównaniu do piątku. Zmarło 58 osób. Do szpitali trafiło 3569 pacjentów z Covid-19, czyli o 257 więcej niż dzień wcześniej - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Według danych resortu liczba łóżek przeznaczonych dla chorych z Covid-19 wynosi obecnie w Bułgarii 5 tys., a władze podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia stanu posiadania. W kilku sofijskich szpitalach inne oddziały, np. transplantologii, są zamykane i przekształcane w zakaźne.

Minister zdrowia Kostadin Angełow niejednokrotnie w ostatnich dniach wyrażał obawę, że może zabraknąć miejsc w szpitalach dla pacjentów z Covid-19. Nie krył, że martwią go braki kadrowe wśród lekarzy i pielęgniarek. Liczba zakażonych pracowników medycznych w kraju przekroczyła już 2,9 tys.

Od początku epidemii w Bułgarii zarejestrowano 72 184 zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1576 osób. W ostatnich dniach wyraźnie wzrasta liczba zgonów wśród osób w wieku do 50 lat, niecierpiących na przewlekłe choroby.

Z Sofii Ewgenia Manołowa