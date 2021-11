Bułgaria: Zaciekła wałka o drugie miejsce w wyborach parlamentarnych

Jak podają najnowsze badania, dojdzie do zaciekłej walki o drugie miejsce w niedzielnych wyborach parlamentarnych i do drugiej tury w odbywających się tego samego dnia wyborach prezydenckich.

Dwie największe agencje socjologiczne Gallup Int. i Alpha Research przewidują, że odpowiednio 48,6 i 46,4 proc. obywateli odda głos na sprawującego obecnie urząd prezydenta Rumena Radewa. Dyrektor Gallup Int. Pyrwan Simeonow nie wyklucza zwycięstwa Radewa już w niedzielę, jeżeli frekwencja przekroczy 50 proc. Większość agencji, takich jak Exakta, Mediana, Market Links czy Trend uważa, że odbędzie się druga tura.

Anastas Gerdżikow, główny rywal Radewa, popierany przez centroprawicową partię byłego premiera Bojko Borisowa GERB ma według przewidywań uzyskać 25-28 proc. głosów. Na trzecim miejscu ma się uplasować kandydat partii tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS) Mustafa Karadajy z 9-procentowym poparciem. Na jego wyborców w drugiej turze będzie liczył Gerdżikow, chociaż nie jest pewne, czy cały elektorat turecki uda się do urn 21 listopada. Duża część obywateli pochodzenia tureckiego prawie nie mówi i nie czyta po bułgarsku.

Nie ma wątpliwości co do pierwszego miejsca w wyborach parlamentarnych. Zwycięstwo będzie należeć do partii GERB, za którą stoi potężna administracja państwowa i samorządowa. Alpha Research prognozuje dla GERB 24,1 proc., Gallup Int. - 23,5. Prognozy pozostałych agencji są zbieżne. Analitycy są zgodni, że tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich wyborów, gdy nie wyłoniono rządu, GERB pozostanie w izolacji, popierany jedynie przez DPS, który wedle przewidywań uzyska 9 - 11,3 proc. głosów.

Nowa formacja "Kontynuujmy Zmiany" byłych ministrów Kiriła Petkowa i Asena Wasilewa oraz lewicowa koalicja Bułgarska Partia Socjalistyczna na rzecz Bułgarii prowadzą wyrównaną walkę o drugie miejsce. Mogą liczyć na około 15-16 proc. głosów. Według Gallup Int. partia "Kontynuujmy Zmiany" zwycięży o 0,3 proc., według Alpha Research - o 0,5 proc., co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Do parlamentu wejdzie łącznie sześć partii. Według Gallup czwartą siłą będzie poprzedni zwycięzca wyborów, populistyczna formacja "Jest Taki Naród", która otrzyma 11,3 proc. głosów. Alpha Research uważa, że czwarte miejsce przypadnie centroprawicowej koalicji Demokratyczna Bułgaria uzyskując 10,2 proc.

Ostatnią parlamentarną siłą będzie DPS (9 - 11 proc.).

W rozmowie z PAP dyrektor Gallup Int. Pyrwan Simeonow nie wykluczył, że w 240-osobowym parlamencie układ sił między GERB i DPS oraz ich oponentami będzie wynosił 100 na 100 posłów. 40 decydujących miejsc przypadnie lewicy, która okaże się języczkiem u wagi, bez której nie uda się utworzyć rządu.

Wyjątkowo ważna będzie frekwencja, od której zależy ewentualne zwycięstwo Radewa w pierwszej turze wyborów. Według prognoz może ona wynieść od 47 do 56 proc. Zagrożeniem dla wysokiej frekwencji może okazać się znużenie obywateli trzecimi z kolei w bieżącym roku wyborami do parlamentu, czwarta fala Covid-19 oraz obawy ludzi starszych dotyczące głosowania elektronicznego. Niedzielne wybory będą drugimi w historii Bułgarii, w których obowiązuje taki sposób oddawania głosów.

Innym problemem związanym z frekwencją są nieaktualizowane od lat listy wyborcze. Jest w nich obecnych wiele tzw. "martwych dusz" - zmarłych obywateli lub emigrantów, którzy od dawna nie mają więzi z krajem i nie głosują. Wstępne dane wrześniowego spisu ludności wykazały, że liczba nieistniejących wyborców wynosi 6,9 mln osób, a na listach znajduje się 6,7 mln z nich. Zniekształca to dane o frekwencji.

Ostatnie dwa dni przed zakończeniem kampanii wyborczej były wypełnione kolejnymi skandalami z kupowaniem głosów i zarzutami o domniemane próby fałszowania wyborów ze strony GERB.

Zwolennicy głosowania elektronicznego, przeciwnicy GERB, uważają, że tradycyjny sposób głosowania pozwolił na sfałszowanie wyborów. W ostatnich wyborach, na których oddawano głosy na papierowych kartkach, odnotowano według komisji, w których przewodniczący byli wyłącznie przedstawicielami GERB, ponad 600 tys. nieważnych głosów. Przy głosowaniu elektronicznym nieważnych głosów praktycznie nie było.

Z Sofii Ewgenia Manołowa