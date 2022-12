Bułgaria: Zatrzymano 70 nielegalnych migrantów w autobusie stojącym na parkingu, 14 trafiło do szpitala

W okolicach miasta Sliwen we wschodniej Bułgarii zatrzymano autobus, w którym znajdowało się 70 nielegalnych migrantów, poinformowało w niedzielę MSW. Kierowcami pojazdu byli obywatele Rumunii.

Nielegalni migranci to mężczyźni w wieku od 13 do 38 lat, pochodzący z Afganistanu. Byli w złym stanie fizycznym, głodni i wycieńczeni. 14 z nich trafiło do szpitala. Wszystkim zapewniono odzież i wyżywienie.

MSW nie poinformowało, gdzie Afgańczycy przekroczyli granicę i jak znaleźli się w autobusie z austriackimi tablicami rejestracyjnymi. Resort poinformował, że cudzoziemcy coraz częściej są zatrzymywani za udział w nielegalnym przemycie migrantów. Są wśród nich Turcy, Ukraińcy, Rumuni, zatrzymano także dwóch obywateli Polski.

Według danych MSW w okresie od stycznia do października 2022 roku w Bułgarii zatrzymano ponad 12 tys. nielegalnych migrantów, we wrześniu ich liczba wyniosła 2822, o 23 proc, więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym okresie w walce z nielegalną migracją zginęli trzej funkcjonariuszy straży granicznej i policji.

Ewgenia Manołowa