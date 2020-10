Bułgaria: Zatrzymano Tunezyjczyka poszukiwanego we Francji za ciężkie przestępstwo

Bułgarska policja zatrzymała w sobotę Tunezyjczyka, poszukiwanego przez władze Francji w związku z popełnieniem przestępstwa w tym kraju - podało w sobotę radio publiczne. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu miasta Dobricz, po nielegalnym przekroczeniu granicy z Rumunią.

Według danych udostępnionych przez bułgarską policję, Tunezyjczyk przekroczył granicę na przejściu w Kardam w północno-wschodniej Bułgarii, gdzie nie zatrzymał się dla okazania dokumentów. Mężczyzna wjechał na terytorium Bułgarii samochodem na szwajcarskiej rejestracji.

W związku z podejrzeniami, że mężczyzna nie ma wizy Schengen i ucieka przed policją, a do kraju wjechał nielegalnie, zarządzono blokady na drogach w pobliżu Dobriczy. Starając się sforsować przeszkody, mężczyzna spowodował wypadek, po czym został zatrzymany.

Spędzi w areszcie policyjnym 72 godziny. Prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie, domaga się umieszczenia go w areszcie śledczym.

Według bułgarskich mediów mężczyzna jest poszukiwany we Francji w związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Bułgarska policja nie dysponuje danymi, które pozwalałby na powiązanie zatrzymanego obywatela Tunezji z islamistycznymi zamachami terrorystycznymi, do jakich doszło w ostatnim czasie we Francji, ale też tego nie wyklucza. Personalia zatrzymanego Tunezyjczyka nie zostały ujawnione przez policję.

Z Sofii Ewgenia Manołowa