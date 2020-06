Bułgaria: Znacznie wyższe zaufanie do prezydenta niż do premiera

Zaufanie Bułgarów do prezydenta Rumena Radewa jest znacznie wyższe niż do premiera Bojko Borisowa. Poziom zaufania do parlamentu jest niski, ufa mu jedynie 23 proc. ankietowanych, nie ufa - trzykrotnie więcej.

Są to wyniki sondażu bułgarskiej filii instytutu Gallupa, pierwszego od początku epidemii przeprowadzonego metodą face to face. Jego wyniki ogłoszono w poniedziałek wieczorem.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-12 czerwca, przed opublikowaniem kompromitujących premiera Borisowa nagrań i zdjęć z jego sypialni z pistoletem i dużą ilością pieniędzy w szufladzie obok łóżka. Po publikowaniu materiałów premier zarzucił prezydentowi, że szpieguje go za pomocą drona.

Zaufanie do prezydenta Radewa, generała rezerwy, byłego dowódcy lotnictwa wojskowego, który objął urząd jako kandydat lewicowej opozycji, deklaruje 50 proc. ankietowanych, a brak zaufania - 31 proc.

Odsetek osób, które nie mają zaufania do premiera Borisowa, jest znacznie wyższy - 57 proc. Wierzy mu 30 proc., o kilka punktów procentowych więcej w porównaniu z sytuacją sprzed epidemii koronawiwirusa, kiedy zaufanie do niego wynosiło najwyżej 25 proc.

Oznaki pewnego wzrostu zaufania obserwuje się też w stosunku do niektórych członków rządu, przede wszystkim do wicepremiera ds. unijnych Tomisława Donczewa - 26 proc.

Analitycy Gallupa odnotowują jednak, że badanie przeprowadzono w momencie znacznego spadku zakażeń na Covid-19, przed pojawieniem się drugiej fali epidemii dwa tygodnie temu i masową rezygnacją touroperatorów z wysłania turystów do Bułgarii.

Instytucje państwowe nie cieszą się zbyt wysokim zaufaniem z wyjątkiem urzędu prezydenta - ma 52 proc. zaufania i 32 proc. braku zaufania. Zaufanie do rządu zadeklarowało 30 proc. obywateli, jego brak - 60 proc. Gorsza jest sytuacja parlamentu - cieszy się zaufaniem jedynie 23 proc. ankietowanych, a 67 proc. jest mu przeciwna. W porównaniu z 2016 r. jednak sytuacja jest lepsza - wówczas zaufanie do parlamentu spadło do krytycznych 8 proc.

Analitycy agencji odnotowują, że w kwietniu i maju, gdy pytania w sondażu dotyczyły walki z koronawirusem, notowania premiera i rządu były wyższe. Kiedy jednak one dotyczyły sytuacji gospodarczej, oceny stały się niższe.

Sondaż przeprowadzono wśród 809 dorosłych respondentów.

Ewgenia Manołowa