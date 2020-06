Bułgaria: Znaczny wzrost nowych zakażeń koronawirusem

83 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w ostatniej dobie w Bułgarii. To znaczny wzrost, dlatego główny inspektor sanitarny Angeł Kunczew zaproponował we wtorek przedłużenie nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej w całym kraju do końca czerwca.

Po przeprowadzeniu 1 406 testów w ciągu minionej doby stwierdzono 83 nowe przypadki zakażenia, najwięcej w południowym miasteczku Dospat i okolicznych wsiach, z których pochodzą pracownicy zakładu zabawek. Tam zakażone są 52 osoby.

Jak informują we wtorek bułgarskie media, pracownicom redukowano płace za każdy dzień nieobecności, dlatego ukrywały gorączkę i chodziły do pracy.

Dwa zakłady zamknięto, wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, jak obowiązkowe noszenie maseczek i 28-dniową kwarantannę dla rodzin osób zarażonych. Do całkowitej blokady Dospatu i wiosek w regionie jednak nie doszło. Zamknięto jedynie przedszkola, miejsca publiczne, zakazano zbierania się dużych grup ludności.

Według Kunczewa wzrastająca liczba zakażeń koronawirusem w ostatnim tygodniu wskazuje, że nie można zakładać, iż niebezpieczeństwo pojawienia się kolejnej fali epidemii minęło.

Liczba zakażonych w kraju od początku epidemii osiągnęła 2 810, zmarły 164 osoby. Kunczew wyjaśnił, że sytuacja w regionie Dospatu i położonego na wschodzie Sliwenu komplikuje się i to sprawia, że nadzwyczajną sytuację epidemiczną, której termin upływa 15 czerwca, należy przedłużyć do końca miesiąca. Decyzję jego zdaniem należy podjąć w najbliższych trzech dniach.

"Taka decyzja pozwoli nam utrzymać pewne kroki i kontrolę graniczną. Nie przewidujemy powrotu do kontrolowania przejazdów z miasta do miasta, jak to było w kwietniu i maju, albo ograniczenia dostępu do restauracji, parków i pozamiejskich miejsc wypoczynku" - zapewnił główny inspektor sanitarny.

"Oczywiście, będziemy wzywać ludzi do zachowywania dystansu w miejscach publicznych i przestrzegania obowiązujących norm higieny. Powinniśmy nauczyć się żyć z wirusem" - dodał Kunczew. Jego zdaniem wirus nadal krąży po kraju i nie należy wykluczyć pojawienie się nowych ognisk epidemii.

Ewgenia Manołowa