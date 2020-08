Bułgarski premier na razie zostaje; opozycja żąda nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu

Premier Bojko Borisow nie poda się do dymisji, a obecny rząd pozostanie do wyborów parlamentarnych, które odbędą się wiosną 2021 r. - poinformował w czwartek po posiedzeniu rady koalicji rządzącej lider nacjonalistycznego ugrupowania formacji NFSB Waleri Simeonow.

Jednocześnie opozycyjna Bułgarska Partia Socjalistyczna złożyła wniosek o zwołanie w poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu z dwoma punktami w porządku dziennym: wysłuchanie szefa MSW w sprawie pobicia dziennikarzy na środowej konferencji partii rządzącej oraz konieczność aktualizacji budżetu państwa po rządowych decyzjach o nieplanowanych wydatkach.

Kierownictwo parlamentu, mimo że trwa obecnie przerwa wakacyjna, jest zobowiązane zwołać takie posiedzenie.

Po porannym posiedzeniu rządzącej koalicji - partii premiera Bojko Borisowa GERB i dwóch nacjonalistycznych ugrupowań - Simeonow podkreślił, że nie przewiduje się żadnych zmian rządu "pod naciskiem ulicy". Wcześniej wicepremier Tomisław Donczew, należący do partii GERB, mówił o możliwych zmianach, w tym odejściu Borisowa pod koniec września. Po posiedzeniu koalicji żaden przedstawiciel GERB nie skomentował jego przebiegu.

Według niezależnych analityków ogłoszone przez Simeonowa stanowisko nie jest ostateczne. "Sytuacja jest niestabilna, napięcie rośnie. Nie ma wariantu, by konflikt został rozwiązany bez woli suwerena, stabilizacja nastąpi drogą wyborów" - uważa socjolog Andrej Rajczew.

Jednocześnie prezydent Rumen Radew, który od miesiąca opowiada się za dymisją rządu i prokuratora generalnego oraz za przedterminowymi wyborami, stwierdził w czwartek, że "spadek po rozbitej autokracji jest wyjątkowo ciężki i może być przezwyciężony wyłącznie za pomocą aktywnej woli i stanowiska obywatelskiego".

"Trwające od dziesięciolecia autorytarne rządy (Borisowa - PAP) wymieniły idee na propagandę, moralność publiczną - na lojalność wobec wodza i partii, prawo - na zakulisowe umowy. To doprowadziło do obecnego głębokiego kryzysu, który cofnął Bułgarię do początków okresu transformacji, kiedy uczyliśmy się przeprowadzać uczciwe wybory" - mówił.

Wypowiedź prezydenta wpisuje się w tło trwających od czerech tygodni protestów antyrządowych w Sofii i wielu dużych miastach.

Do tradycyjnych haseł protestu w 29. dniu jego trwania dodano żądanie ustalenia winnych napadu i pobicia dziennikarzy na konferencji partii Borisowa. Nagrania z napadu i niszczenia sprzętu technicznego przedstawicieli mediów, w tym dziennikarki bułgarskiej redakcji Radia Wolna Europa Poliny Paunowej, obiegły światowe media.

W czwartek oburzenie z powodu naruszenia wolności mediów wyrazili Reporterzy bez Granic (RsF) oraz wszystkie bułgarskie organizacje zawodowe dziennikarzy, a także Rada Mediów Elektronicznych. Media opublikowały zdjęcia sprawców napadu, lecz reakcji ze strony MSW na razie nie ma.

Protesty antyrządowe dalej trwają w czwartek. W Sofii zablokowane są trzy ważne węzły komunikacyjne, w Warnie - jeden. Cztery osoby prowadzą strajk głodowy w stolicy kraju.