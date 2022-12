Burkina Faso: MSZ zaprzecza zarzutom dotyczącym zatrudnienia najemników z grupy Wagnera

Ministerstwo spraw zagranicznych Burkiny Faso wezwało w piątek ambasadora Ghany, by wyrazić sprzeciw wobec słów prezydenta Nana Akufo-Addo, który zarzucił władzom sąsiedniej Burkiny Faso Faso zatrudnianie najemników z rosyjskiej grupy Wagnera.

"Wyrażamy sprzeciw wobec słów prezydenta Ghany, są to zarzuty poważne i niedokładne" - poinformował rząd Burkina Faso.

W środę podczas szczytu przywódców USA i państw afrykańskich prezydent Ghany Nana Akufo-Addo - mówiąc o rosnącym w regionie wpływie islamistycznych milicji - oskarżył władze Burkina Faso o przekazanie grupie Wagnera kopalni jako zapłaty za pełnione w kraju usługi. "Obecność grupy Wagnera na naszej północnej granicy jest szczególnie niepokojąca" - dodał Akufo-Addo.

Burkina Faso od sześciu lat zmaga się z przemocą bojówek islamskich, które doprowadziły do ucieczki z miejsc zamieszkania ok. 2 mln osób. Niezdolność rządu do skutecznej walki ze zbrojnymi oddziałami doprowadziła w tym roku do dwóch zamachów stanu.

W piątek w Republice Środkowoafrykańskiej doszło do zamachu na Dmitrija Sytyjego, wysoko postawionego członka grupy Wagnera, pracującego Republice w charakterze dyrektora Domu Rosyjskiego - podała telewizja Sky News. Założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn o przygotowanie ataku oskarżył Francję. Wcześniej przewodniczący środkowoafrykańskiego parlamentu Simplis Sarandji zapewniał Kreml o "sympatii jego narodu i zrozumieniu dla trudnej sytuacji, w której znalazła się Rosja".

Organizacja Human Rights Watch (HRW) oskarżyła w maju tego roku najemników z grupy Wagnera o pozasądowe morderstwa oraz tortury środkowoafrykańskich cywilów. Ich obecność odnotowano również w Libii oraz Mali, gdzie w kwietniu rosyjscy najemnicy znaleźli się w grupie osób oskarżonych przez HRW o egzekucję około 300 osób.