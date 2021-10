Burkina Faso: Władze zawiesiły działalność Norweskiej Rady ds. Uchodźców

Władze Burkiny Faso wydały w czwartek zakaz dalszej działalności Norweskiej Rady Uchodźców (NRC) , która zajmowała się uchodźcami w środkowej i północnej części kraju. Pracowników NRC oskarżono o celowe "dyskredytowanie działań rządu".

"Podjęłam decyzję o natychmiastowym zawieszeniu wszelkiej działalności Norweskiej Rady Uchodźców (NRC) w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych. Zarządzenie to obowiązuje do wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie" - napisała w liście do gubernatora regionu Centrum-Północ, minister ds. działań humanitarnych Burkiny Faso, Helene Marie Laurence Ilboudo.

Również gubernatorzy innych regionów otrzymali pisma od minister Ilboudo, w którym poinformowała ich o zawieszeniu działalności NRC w związku z włączeniem się norweskiej NGO w kampanię dyskredytacji burkińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych i służb ochrony granic.

NRC nie wydała jeszcze swego komunikatu ws. ministerialnego zakazu dalszej działalności Rady.

W połowie września - przypomina AFP - Norweska Rada Uchodźców opublikowała raport, w którym zarzuciła władzom Burkiny Faso celowe przedłużanie procedury rejestracji uchodźców. Trwa to niekiedy wiele tygodni i uchodźcy, nie mogąc bez rejestracji otrzymywać pomocy żywnościowej i finansowej, są tym samym zmuszani do powrotu do regionów, gdzie ich życie jest bezpośrednio narażone na niebezpieczeństwo.

NRC działała w Burkinie Faso od lipca 2019 r. W ocenie Rady w kraju tym może znajdować się nawet 900 tys. przesiedlonych wewnątrz kraju osób. Ludzie masowo opuszczają swoje miejsca zamieszkania z powodu głodu i narastającej przemocy.

Położona w zachodniej części Afryki Burkina Faso przez długi czas była wolna od islamskiego ekstremizmu i walk wewnętrznych. Zmieniło się to jednak po infiltracji dżihadystów z sąsiedniego Mali i krwawych zamachach w 2016 i 2017 roku w stolicy kraju Wagadugu, których dokonano w miejscach popularnych wśród zagranicznych turystów.