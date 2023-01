Burkina Faso żąda od Francji wycofania wojsk. Chce je zastąpić najemnikami z Grupy Wagnera

Władze afrykańskiego kraju Burkina Faso w nocie przekazanej na ręce prezydenta Emmanuela Macrona domagają się wycofania 400 żołnierzy francuskich, którzy prowadzili operacje przeciw islamistom.

W afrykańskim Burkina Faso w 2022 roku doszło do kolejnego wojskowego zamachu stanu. Tym razem władza została przejęta przez niższy korpus oficerski, a samozwańczym prezydentem został kapitan wojsk lądowych Ibrahim Traore.

U podstaw puczu legło przeświadczenie, że był on podobnie jak jego najbliżsi współpracownicy pomijany w awansach przez wyższych dowódców wykształconych we francuskich szkołach wojskowych. Ta niechęć do Francuzów stała się jego credo politycznym i wokół tego, przez ostatnie miesiące, buduje poparcie społeczne.

Kilka tygodni temu doszło do zamieszek w stolicy kraju Wagadugu. U ich podnóża legł sprzeciw wobec obecności wojsk francuskich, które stacjonują w północnej części kraju i są od 15 lat zaangażowane w zwalczanie bojówek islamistycznych.

Poszukując nowych sojuszy na arenie międzynarodowej, władze Burkina Faso nawiązały bliskie stosunki z Rosją. Przypieczętowaniem tych kontaktów była tajna podróż, którą premier Appolinare Kyelem de Tambela odbył do Moskwy w grudniu minionego roku.

Zgodnie z przyjętą strategią polityczną władze Burkina Faso kilka dni temu wystosowały oficjalne pismo domagające się wycofania, w ciągu miesiąca, 400 francuskich żołnierzy sił specjalnych z tego kraju. W ich miejsce mają zostać rozlokowani najemnicy z Grupy Wagnera, którzy obok zwalczania lokalnych oddziałów dżihadystów, będą chronić obecnych przywódców przed kolejnym zamachem stanu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie przyznał, że dotarła do niego nota dyplomatyczna dotyczące wojsk, ale negocjacje w tej sprawie będą jeszcze trwały.