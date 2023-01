Burmistrz Nowego Jorku ostrzega, że migranci mają "fałszywe wyobrażenie" o tym co ich czeka w mieście

W związku z kryzysem imigracyjnym burmistrz Nowego Jorku Eric Adams pojechał w weekend do Teksasu, aby bliżej zbadać sytuację na południowej granicy USA. Ostrzegał, że nowi przybysze mają fałszywe wyobrażenie na temat tego czego się mogą spodziewać w Nowym Jorku.

"Dowiedzieliśmy się dzisiaj, co było bardzo pouczające i dlatego warto było tu przyjechać, że istnieją strony internetowe, które reklamują Nowy Jork jako miasto, gdzie zasadniczo ulice są wybrukowane złotem. Że jest tam automatyczne zatrudnienie i automatycznie będziesz mieszkał w hotelu" - mówił Adams w El Paso.

W kontekście wysyłania w ostatnich miesiącach na dużą skalę do Nowego Jorku autobusami przez gubernatorów m.in. Teksasu i Arizony ludzi szukających azylu w USA, burmistrz zwrócił uwagę, że miasto ma już pod opieką 26 tysięcy imigrantów. Tylko w czasie ostatnich jedenastu dni przybyło ponad trzy tysiące nowych.

Adams argumentował, że "Wielkie Jabłko" nie ma już miejsca na kolejnych. Ci, którzy przybywają mieszkają w schroniskach. Na świadczenia dla nich wyczerpują się fundusze.

Zdaniem burmistrza miast przyjmujących wielu migrantów - jak Nowy Jork, El Paso, Waszyngton, Chicago, Houston i Los Angeles - nie powinno się obarczać takim ciężarem.

"Nie zasługujemy na to. Imigranci nie zasługują na to i ludzie, którzy mieszkają w miastach, nie zasługują na to. Oczekujemy więcej od naszych krajowych przywódców, aby autentycznie zajęli się tym problemem" - apelował Adams.

Kolejny raz zwrócił się do władz federalnych w Waszyngtonie o rozwiązanie kryzysu: "Musimy mieć skoordynowaną odpowiedź. (…) To jest sytuacja nadzwyczajna na skalę krajową i kryzys, którym należy się zająć" - akcentował, apelując zarazem, aby Kongres USA i prezydent przygotowali reformę imigracyjną.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski