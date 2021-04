Burza o cła na stal za Oceanem

Podobnie jak w Unii Europejskiej tzw. safeguard, tak w USA kontrowersje budzi "sekcja 232", czyli cła na stal i aluminium. Branże wykorzystujące stal chcą ich zniesienia, producenci zaś są za utrzymaniem. - Zapowiada się najwyższy od 37 lat wzrost PKB, a wysokie ceny stali ciągną naszą branżę w dół – tłumaczą użytkownicy stali.

Hutnicy odetchnęli, czas na oddech dla innych

Użytkownicy stali wskazują za to, że obecna presja wysokich cen zmniejsza ich marże i odbiera możliwość inwestowania; prognozy zdają się być jednak raczej zachęcające.Dan Davis wskazuje, że po roku pandemii amerykańska gospodarka chce się rozwijać i przypomina rakietę gotującą się do startu.Firma analityczna Armada Corporate Intelligence podała na dorocznym spotkaniu sektora stalowego, że - zdaniem dużych banków - w tym roku można się spodziewać wzrostu amerykańskiego PKB na poziomie 6,4 proc. Davis przypomina, że poprzednio wzrost na poziomie ponad 6 proc. zanotowano w 1984 roku, kiedy według Banku Światowego sięgnął on 7,2 proc. I wskazuje na dobrą sytuację producentów stali, którzy zapowiadają wielkie inwestycje.Czytaj także: Nasza droga stal. Czy czeka nas przegrzanie rynku? Phil Bell, prezes Stowarzyszenia Producentów Stali SMA, powiedział, że w ciągu najbliższych 3 lat sektor zainwestuje 13 mld dolarów w zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie pieców elektrycznych EAF, w których wytwarza się stal ze złomu.Zdaniem Davisa amerykański przemysł stalowy odetchnął i się rozwija. Teraz czas dać nieco oddechu branżom wykorzystującym stal...