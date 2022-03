Buzek na czele zespołu negocjacyjnego PE w sprawie magazynowania gazu; w zespole Krasnodębski

Były szef PE, europoseł Jerzy Buzek (PO) pokieruje pracami zespołu negocjacyjnego europarlamentu, który będzie pracował nad nowymi rozwiązaniami dla magazynów gazu w UE. W zespole z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów będzie europoseł Zdzisław Krasnodębski (PiS).

"Pokieruję pracami zespołu negocjacyjnego PE nad nowymi rozwiązaniami dla magazynów gazu - KE ogłosiła dziś projekt tych przepisów. Nie ma pełnego bezpieczeństwa energetycznego UE bez kontroli nad krytyczną infrastrukturą. Działamy!" - napisał na Twitterze europoseł Buzek.

Europoseł Krasnodębski powiedział PAP, że to ważna kwestia z uwagi na to, iż wiele krajów nie magazynowało dotychczas energii.

"Polska ma swoje własne regulacje, podobnie jak jeszcze dwa inne państwa. (...) Prace będą reakcją na to, co się obecnie dzieje w Europie. (...) Popieramy propozycję z zastrzeżeniem, że nie jest tak, że decyzje Brukseli są zawsze najlepsze. W tej sytuacji jednak prawdopodobnie jest to konieczne. Jest to propozycja wyjściowa. Na razie PE reaguje na nią pozytywnie, zobaczymy jak zareagują poszczególne państwa UE" - zaznaczył.

UE szuka sposobów na szybkie ograniczenie rosnących rachunków za energię i znalezienie alternatywnych dostaw na wypadek zakłócenia rosyjskich dostaw paliw kopalnych. W środę Bruksela zaproponowała szereg propozycji, które mają zostać omówione na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE. Komisja Europejska proponuje wspólne zakupy gazu od dostawców, zgodnie z modelem podobnym do tego, jak Wspólnota kupowała szczepionki przeciw Covid-19.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Unii, KE zaproponowała przepisy wymagające od krajów członkowskich wypełnienia swoich magazynów gazu do co najmniej 90 proc. do 1 listopada każdego roku od 2023 roku i 80 proc. w tym roku. Będzie to wymagało zgody krajów UE i Parlamentu Europejskiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński