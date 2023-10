Był kij, teraz Chiny szykują marchewkę dla Tajwanu

Chiny planują przekonać mieszkańców Tajwanu promując integrację ekonomiczną i tworząc specjalną strefę rozwoju.





Władze Chińskiej Republiki Ludowej ogłosiły projekt utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w prowincji Fujian.

Ta tak zwana „Zintegrowana Strefa Rozwoju” ma na celu przekonanie mieszkańców Tajwanu do zalet pokojowego zjednoczenia z Chinami kontynentalnymi.

Jeśli powtarzane cyklicznie ćwiczenia wojskowe i pozorowane uderzenia na wyspę można przyrównać do przysłowiowego „kija”, to strefa rozwoju ma być chińską „marchewką”.

Prowincja Fujian i Tajwan położone są nad Cieśniną Tajwańską. Niektóre mniejsze wysepki pod kontrolą Tajpej znajdują się w odległości ok. 10 km od Chin kontynentalnych oraz - w skrajnym wypadku - ponad 180 km od głównej wyspy.

Projektowana specjalna strefa zakłada między innymi umożliwienie korzystania z lokalnych lotnisk w Chinach kontynentalnych przez mieszkańców przybrzeżnych wysp znajdujących się pod kontrolą Tajwanu, dostęp do opieki społecznej oraz ułatwienia dla biznesu. Dodatkowo władze Chin zamierzają dodatkowo wesprzeć Tajwańczyków podejmujących studia na kontynencie. Ponowiono także ofertę wybudowania linii szybkiej kolei Tajwan – Fujian. Branżowy portal Global Construction Review przypomina, że wymagałoby to budowy najdłuższego podmorskiego tunelu na świecie pod Cieśniną Tajwańską, która w najwęższym miejscu ma ok. 130 km szerokości.

Chiny chcą przekonać Tajwańczyków do siebie budując biznesowe i społeczne więzi

Celem planu jest zbudowanie więzi międzyludzkich i powiązań biznesowych, które pozwoliłby przekonać mieszkańców Tajwanu do zalet pokojowego zjednoczenia z ChRL. Jednocześnie umożliwiając Tajwańczykom zapoznanie się z funkcjonowaniem Chin kontynentalnych władze liczą na rozwianie obaw przed zjednoczeniem, które są widoczne wśród społeczeństwa wyspy, szczególnie po brutalnym faktycznym zniesieniu autonomii politycznej Hongkongu w 2020 r.

Chiny zmieniają kurs. Zachęty zamiast zastraszania

Obecna inicjatywa jest wyraźną zmianą w sposobie, w jaki Pekin prowadzi politykę wobec wyspy. W ostatnich latach głównie próbowano zastraszyć mieszkańców poprzez presję militarną.

Projektowana Zintegrowana Strefa Rozwoju byłaby natomiast pozytywnym impulsem budującym potencjał dla zjednoczenia. Pewnym problemem na obecnym etapie jest jednak duży stopień ogólności składanych propozycji, co powoduje, że nie jest jasne, czy oferta będzie atrakcyjna dla tajwańskiego biznesu.

Przedsiębiorcy ze względu na powiązania etniczne - olbrzymia część przodków mieszkańców Tajwanu pochodziła z prowincji Fujian - oraz już sporą obecność tajwańskich firm w prowincji są naturalnymi partnerami w projekcie i celem zabiegów władz ChRL. Dla Tajpej Chiny kontynentalne to od dawna największy kierunek eksportowy, gdzie trafia prawie czwarta część wywozu z wyspy.

Napięcia sprzed ponad siedemdziesięciu lat wciąż pozostają żywe

Jak można się było spodziewać, propozycja została odrzucona przez władze na Tajwanie, które stwierdziły ustami przedstawicieli Rady do Spraw Kontynentu, że: „jest to kolejna próba zdobycia serc Tajwańczyków, która się nie powiedzie”.

Należy przy tym pamiętać, że zarówno Pekin, jak i Tajpej uważają się formalnie za prawowite władze Chin. Obie strony uznają też Tajwan za część Państwa Środka. Różnią się natomiast w ocenie tego, kto Chiny reprezentuje. W optyce Pekinu Tajwan to zbuntowana prowincja.

Na wyspie sytuacja wygląda nawet bardziej skomplikowanie, bo choć mieszkańcy funkcjonują w ramach państwa nazywającego się Republiką Chin, to coraz więcej osób preferowałoby formalne ogłoszenie niepodległości.

Sondaż opublikowany we wrześniu przez Tajwańską Fundację Opinii Publicznej wskazuje, że 48,9 proc. społeczeństwa popiera formalną suwerenność, podczas gdy 26,9 proc. opowiada się za utrzymaniem "status quo", a tylko 11,8 proc. jest za zjednoczeniem z Chinami.

Niepodległość zaś jest nie do przyjęcie dla elit ChRL, dla których byłaby to próba oderwania części państwa. Sytuacja, będąca pokłosiem nigdy formalnie niezakończonej wojny domowej w Chinach z lat 1946 – 1949, prowadzi do regularnych eskalacji w regionie.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma