Byłemu kongresmenowi z Kalifornii grozi 55 lat więzienia za oszustwa finansowe i wyborcze

Były kongresmen z Kalifornii został aresztowany we wtorek przez agentów federalnych pod zarzutem oszustwa telekomunikacyjnego, prania brudnych pieniędzy i oszustw związanych z kampanią wyborczą. Grozi mu wyrok 55 lat więzienia i 1.5 mln dolarów USA grzywny.

Demokrata Terrance "T.J." Cox od stycznia 2019 do stycznia 2021 roku reprezentował 21. okręg kongresowy obejmujący hrabstwo Kings oraz części hrabstw Fresno, Kern i Tulare. Zatrzymali go agenci FBI we Fresno. Przebywa w więzieniu hrabstwa Fresno.

Według prokuratora federalnego Phillipa Talberta, którego cytuje AP, w latach 2013-2018 Cox rzekomo uzyskał 1,7 miliona dolarów z funduszy, które zebrał od klientów m.in. w postaci pożyczek, dla swoich firm. Następnie ukradł te pieniądze.

Zdefraudował też 1.5 mln dolarów z pożyczki na budowę Granite Park, wziętej na własną firmę , która nie miała zdolności kredytowej, oraz ponad 25 tys. dolarów zebranych na swoją kampanię wyborczą.

Jeśli Cox zostanie skazany grozi mu łączna kara do 55 lat więzienia oraz półtora miliona dolarów USA grzywny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski