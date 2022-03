Były ambasador USA w Warszawie: Polska to największa na świecie organizacja pomagająca uchodźcom

W Warszawie wszędzie widać oznaki poparcia dla Ukraińców; Polacy goszczą uchodźców, wszędzie są ukraińskie flagi. Jak to ujął mój przyjaciel: "Polska to największa na świecie humanitarna organizacja pozarządowa" - zaznacza były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

"W Warszawie wszędzie widać oznaki wsparcia dla Ukraińców. Flagi. Punkty zbiórki żywności i odzieży. Polacy przyjmują Ukraińców. To wszystko się po prostu dzieje. Jak to ujął mój polski przyjaciel +Polska to największa na świecie humanitarna organizacja pozarządowa+" - napisał we wtorek na Twitterze Fried, który w latach 1997-2000 był ambasadorem USA w Warszawie.

Według wtorkowego komunikatu polskiej Straży Granicznej, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, do Polski przyjechało z tego kraju 2,141 mln osób.