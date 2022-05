Były dorada armii USA: Ukraina powinna dostać więcej rakiet i ciężkiego uzbrojenia

Ukraina, by przepędzić część rosyjskiej floty i odblokować swoje porty, powinna dostać więcej rakiet i ciężkiego uzbrojenia - ocenił były doradca armii amerykańskiej Mark Voyger.

"To naprawdę ważne; to, co dzieje się na Morzu Czarnym, nie zostaje jedynie na Morzu Czarnym, ale stwarza światowy kryzys, który może również dotknąć Europy" - wyjaśnił Mark Voyger w rozmowie z telewizją Sky News.

Komentując decyzję UE o nałożeniu embarga na import rosyjskiej ropy, Voyger przyznał, że jest to "wydarzenie wielkiej wagi", które pomoże wspólnocie odzyskać energetyczną niezależność od Rosji.

"Ten proces kończy używanie przez Rosji tzw. broni energetycznej. Kreml nie będzie już w stanie wpływać na proces decyzyjny europejskich stolic, szczególnie tych na wschodzie kontynentu, które niemal zupełnie polegają na rosyjskim surowcu" - ocenił Voyger.