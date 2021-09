Były doradca Donalda Trumpa: Biden zawiódł, nie nadaje się na urząd prezydenta

Joe Biden nie nadaje się na urząd prezydenta USA - powiedział Jason Miller, doradca byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w programie "Minęła 20" w TVP Info. "Biden zawiódł i teraz widzimy tego konsekwencje" - dodał.

Zdaniem Millera ewakuacja Amerykanów z Afganistanu przebiegła nieprawidłowo. "Biden zrobił wszystko na opak. Najpierw trzeba było ewakuować cywilów, dyplomatów, potem sprzęt, a na końcu wojsko. Po to, aby w razie problemów żołnierze byli gotowi zareagować. Talibowie nie rozumieją przecież negocjacji, na nich działa tylko siła" - powiedział były doradca Trumpa.

Podkreślił, że zakończona w poniedziałek ewakuacja z Afganistanu jest porażką obecnego prezydenta USA. "Teraz nasi sojusznicy nie wiedzą, czy mogą nam ufać, a nasi wrogowie zupełnie się nami nie przejmują" - powiedział.

Według Millera, dzięki telewizji, ludzie na całym świecie w czasie rzeczywistym widzieli, jak Stany Zjednoczone przegrywają. "To szok dla Amerykanów" - podsumował.

Były doradca amerykańskiego prezydenta uważa, że to, co zrobił Biden, jest podstawą do postawienia go w stan impeachmentu.

"Zginęło 13 osób. Każdy przywódca powinien wiedzieć, że do tego nie wolno dopuścić. Biden zawiódł i teraz widzimy tego konsekwencje. On nie nadaje się na urząd prezydenta. Ale uważam, że impeachmentu nie będzie, bo obie izby Kongresu kontrolowane są przez Demokratów" - powiedział Miller.

Jego zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że Donald Trump będzie ponownie ubiegał się o urząd prezydenta. "Wczoraj z nim o tym rozmawiałem. Nie potwierdził tego dosłownie, ale z jego słów można wywnioskować, że będzie startował w najbliższych wyborach" - oświadczył były doradca Trumpa.