Były dowódca irańskich Strażników Rewolucji zapowiada "zdecydowaną zemstę"

Były dowódca irańskich Strażników Rewolucji Mohsen Rezaei zapowiedział w piątek "zdecydowaną zemstę" na Ameryce za zabicie Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al Kuds.

"Męczennik generał porucznik Kasem Sulejmani dołączył do jego braci męczenników, ale my dokonamy energicznej zemsty na Ameryce" - napisał Rezaei na Twitterze. Jest on obecnie wysokiej rangi urzędnikiem państwowym.

Jest to pierwsza reakcja osobistości irańskiej wysokiego szczebla na czwartkowy zamach.

Irański generał Kasem Sulejmani,dowódca elitarnej jednostki Al Kuds oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis, zostali w czwartek późnym wieczorem zabici na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie ataku.