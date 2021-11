Były komisarz FDA: Zakażenia Covid wśród zaszczepionych częstsze niż się wydaje

Zakażenia koronawirusem wśród zaszczepionych przeciw niemu są częstsze niż się powszechnie wydaje. Powodem jest niedostateczne monitorowanie sytuacji – ocenił były komisarz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) – Scott Gottlieb.

Każdy, kto otrzymał szczepionkę Covid w najwcześniejszych fazach wprowadzania jej na rynek, powinien zgłosić się po zastrzyk wzmacniający, ponieważ "prawdopodobnie wśród zaszczepionej populacji występuje więcej infekcji" niż jest to obecnie monitorowane w USA - argumentował cytowany przez CNBC były komisarz FDA, a obecnie członek zarządu firmy Pfizer.

Powoływał się na dowody wskazujące, że skuteczność szczepionek Covid zmniejsza się z upływem czasu. Jak dodał infekcje mogą wystąpić zwłaszcza u osób, które prawie rok temu przestały być w pełni uodpornione.

Zdaniem Gottlieba szczepionki wzmacniające (booster) oferują "prawie natychmiastowy" efekt przywrócenia przeciwciał.

"Prawdopodobnie jest więcej infekcji wśród zaszczepionej populacji, wirus bardziej rozprzestrzeniania się w części tej populacji, jeśli nie dostała dodatkowej dawki, niż to, co rejestrujemy. Po prostu nie śledzimy tego systematycznie. (…) Będą badania retrospektywne, które to zidentyfikują, ale nie wykonujemy dobrej roboty zaniedbując śledzenie tego teraz. I to jest argument dla ludzi, aby wziąć wzmacniającą szczepionkę" - dodał Gottlieb.

Wezwał do tego Amerykanów przed Świętem Dziękczynienia które jest okresem intensywnych podróży. Przekonywał, że ci, którzy otrzymają dodatkową dawkę w najbliższych dniach, mogą "mieć znacznie większą ochronę" przed zakażeniem. Zwracał się też do rodziców o szczepienie dzieci. Wyjaśniał, że zyskują większą tarczę ochronną przeciwko Covid dzięki pierwszej dawce niż dorośli.

Komentarze Gottlieba pojawiają się w czasie, gdy w USA odnotowuje się wzrost liczby zachorowań na Covid po tygodniach spadku. Pod koniec października oscylowała między 70 a 75 tys. dziennie. W minioną niedzielę średnia liczba nowych przypadków w kraju z siedmiu dni wzrosła dziennie do prawie 92 400. Jest to o 16 proc. więcej niż w poprzedzającym tygodniu. CNBS podaje te statystyki w oparciu o analizę danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej najnowszej tygodniowej aktualizacji epidemiologicznej poinformowała, że liczba zachorowań na Covid w tygodniu zakończonym 14 listopada wzrosła o 6 proc. w skali globalnej. Natomiast w tym tygodniu Europa odnotowała ponad 2.1 mln nowych przypadków, co stanowi około 64 proc. wszystkich przypadków na całym świecie - podkreśla CNBS przytaczając szacunki WHO.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski