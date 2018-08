Były nadzorca internetu ma poprawić wizerunek Chin

Były szef chińskiej komisji nadzoru internetu Xu Lin został oficjalnie mianowany dyrektorem rządowego biura propagandy zagranicznej. Według komentatorów decyzja ma związek z próbami poprawy międzynarodowego wizerunku ChRL.

Xu Lin kierował wcześniej państwowym biurem ds. cyberprzestrzeni, które reguluje chińską sieć.

Państwo Środka realizuje wizję, zgodnie z którą do połowy stulecia ma stać się światowym mocarstwem.

Chiny starają się też kreować swój wizerunek jako obrońców wolnego handlu międzynarodowego opartego na regułach.

55-letni Xu, uznawany za bliskiego stronnika prezydenta Xi Jinpinga, objął kierownictwo nad państwowym Biurem Informacji, które odpowiada za międzynarodową propagandę.



Jako dyrektor tego biura Xu będzie nadzorował wysiłki na rzecz poprawy wizerunku Chin na arenie międzynarodowej w czasie, gdy polityka zagraniczna ChRL staje się coraz bardziej asertywna. Prezydent Xi, uznawany za najsilniejszego chińskiego przywódcę od czasu Mao Zedonga i Deng Xiaopinga, realizuje wizję "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", zgodnie z którą do połowy stulecia Chiny mają się stać światowym mocarstwem.



Nacjonalistyczne ambicje Chin wywołują jednak obawy ich sąsiadów i innych państw, a Pekin mierzy się z międzynarodową krytyką m.in. w związku z łamaniem praw człowieka, militaryzacją spornego Morza Południowochińskiego i praktykami handlowymi uznawanymi przez część jego partnerów za nieuczciwe.



Według niektórych komentatorów chińska maszyna propagandowa wyolbrzymiła wzrost potęgi Chin, m.in. w dziedzinie nauki i techniki, co ukazała trwająca wojna handlowa z USA. Najczęściej podawanym przykładem jest historia chińskiego wytwórcy sprzętu telekomunikacyjnego ZTE, który musiał niedawno praktycznie zawiesić działalność, gdy sankcje Waszyngtonu odcięły go od amerykańskiej technologii.



W obliczu trwającej wojny celnej chińskie władze starają się kreować swój wizerunek jako obrońców wolnego handlu międzynarodowego opartego na regułach. Administracja USA oraz wielu polityków i przedsiębiorców z Zachodu, w tym z UE, ocenia jednak Chiny jako jedną z najbardziej restrykcyjnych pośród dużych gospodarek świata.



Wcześniej Xu kierował państwowym biurem ds. cyberprzestrzeni, które reguluje chińską sieć i zarządza tzw. Wielkim Chińskim Firewallem - blokadą internetu, która uniemożliwia w Chinach dostęp do wielu zagranicznych serwisów internetowych, w tym chińskiej wersji Wikipedii i stron internetowych wielu mediów niezależnych od Pekinu. Na tym stanowisku zastąpił go niedawno Zhuang Rongwen - inny dygnitarz uważany za bliskiego stronnika prezydenta.



Biuro ds. cyberprzestrzeni utworzono w 2013 roku na fali kampanii zacieśniania kontroli ideologicznej nad obywatelami przez rządzącą niepodzielnie Komunistyczną Partię Chin, kierowaną przez prezydenta Xi. Zostało ono jednak niedawno skompromitowane skandalem korupcyjnym, a jego pierwszy dyrektor Lu Wei jest oskarżony o przyjęcie "olbrzymich sum" w łapówkach i czeka obecnie na proces.