Były premier Czech przed sądem. Chodzi o wyłudzenie 2 mln euro unijnych dotacji

Czeski miliarder i były premier Czech Andrej Babisz pojawił się w sądzie w procesie, w którym jest oskarżony o wyłudzenia dotacji unijnych dla swoich firm. Podczas rozprawy odmówił składania zeznań.

Andrej Babisz dorobił się gigantycznego majątku jako prezes konglomeratu Agrofert. Przedmiotem działalności koncernu jest branża rolno-spożywcza, chemiczna a także mediowa. W skład grupy wchodzi około 250 spółek zależnych, w tym także te działające w Polsce.

Kolejnym etapem jego aktywności była kariera polityczna i decyzja o założeniu w 2011 roku populistycznej partii politycznej ANO. W latach 2014-2017 był pierwszym wicepremierem i ministrem finansów, a w latach 2017-2021 premierem Czech.

W ubiegłorocznych wyborach jego partia zdobyła najwięcej mandatów do czeskiego parlamentu, ale Babisz nie był w stanie stworzyć większości i został odsunięty od władzy. W tym okresie pojawiły się wobec niego zarzuty związane z dokonaniem fikcyjnego podziału kilku spółek, których był pośrednim właścicielem, tylko po to, aby mogły spełniać zaniżone wymogi kapitałowe pozwalające na uzyskanie dotacji z funduszy unijnych.

Były premier Czech kandyduje na stanowisko prezydenta, które zwolni Milos Zeman

Kilkumiesięczne dochodzenie prokuratury doprowadziło do tego, że przed praskim sądem rozpoczął się proces Andreja Babisza, któremu zarzucono świadome działanie na rzecz wyłudzenia około 2 milionów euro. W trakcie dzisiejszej, kolejnej już rozprawy oskarżony odmówił składania wyjaśnień, utrzymując, podobnie jak czynił to wcześniej, że jest niewinny.

Cała sprawa ma bez wątpienia aspekt polityczny, bowiem na 13-14 stycznia 2023 roku zaplanowano pierwszą turę powszechnych wyborów na prezydenta Republiki Czech. Dzieje się tak w związku z upływającą z końcem marca tego roku roku drugą kadencją obecnej głowy państwa - Milosa Zemana.

Zmiana na czeskiej scenie politycznej ma fundamentalne znaczenie bowiem dotychczas głowę państwa wybierał parlament, natomiast od tego roku to obywatele będą głosować.

Pierwszy raz w historii to obywatele w głosowaniu wybiorą głowę państwa

Były premier Andrej Babisz w eleganckim białym golfie pozdrawia Czechów z plakatów i zachęca do głosowania właśnie na niego i - jak pokazują sondaże - ma pełne szanse na zwycięstwo w pierwszej turze. Jego głównymi kontrkandydatami będą Petr Pavel były szef sztabu czeskiej armii i Komitetu Wojskowego NATO oraz niezależna ekonomistka i naukowiec Danuse Nerudova.

Nie wydaje się możliwe, aby wyrok w procesie o oszustwa został wydany przed pierwszą turą wyborów, ale gdyby do tego doszło, dla części osób mogłoby to być zniechęcające do oddania głosu na byłego premiera. Stąd przyjęta przez niego taktyka unikania odpowiedzi na pytania sądu, aby ta sprawa w końcówce kampanii wyborczej nie zdominowała przekazu medialnego.

Sąd nie zdąży z wyrokiem w sprawie wyłudzenia europejskich dotacji przed pierwszą tura wyborów

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości, w drugiej turze która odbędzie 27-28 stycznia, wystartuje dwóch kandydatów z największą ilością głosów.