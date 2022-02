Były premier Francji rezygnuje z posad w rosyjskich koncernach

Były premier Francji Francois Fillon poinformował w artykule, który ukaże się w niedzielę w gazecie "Le Journal du Dimanche", że rezygnuje z posad w dwóch rosyjskich koncernach: petrochemicznym Sibur i naftowym Zarubieżnieft.

- Dziś wojna powraca w sercu Europy. To zbiorowa porażka, ale Władimir Putin nie jest jedynym winowajcą konfliktu, którego można było unikać - twierdzi Fillon.



- W tych warunkach nie mogę kontynuować pracy w zarządach rosyjskich spółek Zarubieżnieft i Sibur. Robię to ze smutkiem, bo spotkałem tam mężczyzn i kobiety o wielkich wartościach - pisze.



W ostatnich dniach Fillon był ostro krytykowany przez francuskich polityków. Sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune oskarżył go o to, że przez przyjęcie funkcji w rosyjskich koncernach stał się "wspólnikiem" prezydenta Putina.



Valerie Pecresse, kandydatka Republikanów w kwietniowych wyborach prezydenckich i koleżanka partyjna Fillona, broniła go, prosząc kolegów o "okazanie odrobiny godności w tej sprawie".



Kontrowersje wzbudził również opublikowany na portalach społecznościowych komentarz Fillona, w którym potępił on "użycie siły na Ukrainie", ale stwierdził, że "przez dziesięć lat ostrzegał przed odmową uwzględnienia rosyjskich zastrzeżeń w sprawie rozszerzenia NATO przez ludzi Zachodu", co oznacza współudział Zachodu w odpowiedzialności za obecną sytuację geopolityczną.