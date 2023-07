Po tym, jak 15 lat temu wolny świat nie był w stanie powstrzymać zła i brutalnej agresji militarnej Rosji na Gruzję, mamy do czynienia z agresją na Ukrainę - mówił we wtorek na konferencji pt. "Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, następnie.... Bezpieczeństwo Europy 15 lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję" były prezydent Litwy Valdas Adamkus. Konferencję w Parlamencie Europejskim zorganizowała europosłanka PiS Anna Fotyga.

"Piętnaście lat temu byliśmy świadkami powrotu mrocznych czasów, rodem z XX wieku, na kontynencie europejskim. Dzięki solidarności mojego regionu, jedności i przywództwu udało nam się ocalić gruzińską suwerenność. Tę niezwykłą historię zapamiętam na zawsze: czterech prezydentów i premier jadących wprost w rejon objęty działaniami wojennymi" - wspominał Adamkus.

"Ale to, co działo się w Gruzji, nie było tylko sprawą litewską, polską czy ukraińską. To była kwestia globalna, kwestia moralności, człowieczeństwa i historii. Być z naszymi przyjaciółmi, aby bronić wolności nie bronią, na której dostarczenie było już za późno, ale stawić się w Tbilisi z własnym oddaniem wartościom, o które walczyliśmy przez całe życie" - mówił były prezydent Litwy.

"Niestety, po tym, jak wolny świat nie był w stanie powstrzymać zła i brutalnej agresji militarnej na suwerenne państwo, mamy do czynienia z wydarzeniami, jakie dzieją się dziś na Ukrainie. Nadal potrzebujemy solidarności, jedności i przywództwa. W naszej części świata nie może być szarych stref, regionów ze zróżnicowanymi gwarancjami bezpieczeństwa. Takie szare strefy zawsze prowokują agresorów" - ocenił Valdas Adamkus.

Jego zdaniem liderzy nie mogą obawiać się podejmowania śmiałych decyzji.

"Pamiętam głosy wahania co do akcesji Polski czy Litwy do NATO w latach 90. (...) Wciąż dźwięczą mi w pamięci głosy z przeszłości, że wraz z przystąpieniem naszego regionu do NATO osłabimy bezpieczeństwo Europy. Tymczasem dziś to Polska zapewnia stabilność i bezpieczeństwo Europie i Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, które są częścią naszej europejskiej rodziny, i jestem głęboko przekonany, że zwycięstwo Ukraińców jest jedyną gwarancją, że Europa zjednoczona, wolna i będzie funkcjonować w pokoju" - zakończył Adamkus.