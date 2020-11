Były przewodniczący parlamentu Kosowa będzie sądzony za zbrodnie wojenne

Były rzecznik Armii Wyzwolenia Kosowa i były przewodniczący parlamentu tego kraju Jakup Krasniqi został w środę aresztowany i przewieziony do Hagi - poinformował trybunał ds. zbrodni wojennych w Kosowie.

Działający od 2015 roku Trybunał wyjaśnił, że Krasniqi zostanie oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Więcej szczegółów nie podano.

Mający siedzibę w Hadze trybunał ds. zbrodni wojennych w Kosowie sądzi domniemane zbrodnie popełnione w latach 1999-2000 przez członków Armii Wyzwolenia Kosowa na mniejszościach etnicznych i oponentach politycznych.

Krasniqi był przewodniczącym Zgromadzenia Kosowa od 2008 do 2014 roku. Od 27 września 2010 do 22 lutego 2011 oraz ponownie od 30 marca 2011 do 7 kwietnia 2011 pełnił obowiązki prezydenta Kosowa.