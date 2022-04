Były szef MSZ Litwy: Rosja zamiast dbać o własnych obywateli stara się poszerzyć własne terytorium

Najbardziej pożałowania godne jest to, że Rosja, zamiast zadbać o przyzwoite warunki życia dla własnych obywateli, stara się nieustannie poszerzyć obszar własnego terytorium poprzez zniszczenia i mordy - skomentował w czwartek były minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius.

"To, co jest najbardziej godne ubolewania to to, że Rosja, zamiast tworzyć przyzwoite warunki do życia w głębinach swojego zubożałego kraju, nieustannie stara się zagarnąć kolejne terytoria i poszerzyć swój +rosyjski świat+ poprzez dewastacje, zniszczenia i zabijanie" - napisał na Twitterze Linkeviczius (https://tinyurl.com/yc25yth3).

Linkeviczius był ministrem spraw zagranicznych Litwy w latach 2012-2020. Wcześniej, między 2000 a 2004 sprawował funkcję ministra obrony.