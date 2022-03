Były szef MSZ Rosji: odrzucenie polskiej oferty ws. przekazania MiG-ów Ukrainie jest w oczach Rosji oznaką słabości

Odrzucenie polskiej oferty przekazania MiG-ów Ukrainie jest w oczach Rosji oznaką słabości Zachodu i prowokuje Putina do nasilenia bombardowań na Ukrainie - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją MSNBC były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew.

"Martwi mnie, że w pewnym sensie szczyt NATO sprowokował Putina, ponieważ odmówiono przekazania Ukrainie tych samolotów" - powiedział Kozyriew, który był pierwszym ministrem spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego i pełnił to stanowisko do 1996 roku.

Jego zdaniem "odkładając na bok (kwestię) korzyści militarnych dla Ukrainy, z politycznego punktu widzenia jest to bardzo zły sygnał wysłany Rosji".

"Wiem, że oni odczytują to jako oznakę słabości, jako dowód, że zastraszyli Zachód, w tym Stany Zjednoczone, sugerowaniem użycia broni jądrowej i broni chemicznej" - przekonywał Kozyriew.

"To zachęca ich i prowokuje, by pójść dalej, może nawet by użyć tzw. miniatomówki (walizkowej bomby jądrowej - PAP), bo widzą, że wszystko może ujść im na sucho, nawet zrównywanie z ziemią miast na Ukrainie" - ocenił były dyplomata.

"Tak więc politycznie była to bardzo zła decyzja" - podkreślił.