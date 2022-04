Były wiceminister: obnażanie kłamstw Kremla w obecnej formie nie zapobiega eskalacji

Fact-checking i obnażanie kłamstw Kremla w obecnej formie nie zapobiegają eskalacji, są niewystarczające i nieskuteczne - ocenia w poniedziałek na portalu Ukrinform Dmytro Zołotuchin, były wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy.

Jak podkreśla autor, rosyjska wojna przeciwko Ukrainie oficjalnie zaczęła się 1 marca 2014 roku od fałszywego materiału wyprodukowanego przez rosyjskie służby specjalne i polityków. Zauważa, że przed rozpoczęciem wojny "rosyjska propaganda musiała przekonać Rosjan, że wojna jest nieunikniona i (prezydent Władimir) Putin nie miał innego wyboru niż przeprowadzenie inwazji na inny kraj".

Wtedy - jak kontynuuje były wiceminister - propagandowy kanał RT oskarżył lidera ukraińskiego nacjonalistycznego ugrupowania Prawy Sektor Dmytro Jarosza o wzywanie czeczeńskiego lidera Doku Umarowa do wspólnego przeciwstawienia się Rosji.

Kolejnym fejkiem wymienionym przez Zołotuchina jest historia o ukraińsko-amerykańskich "laboratoriach biologicznych". "W lutym-marcu 2022 r. Rosjanie wykorzystali tę samą metodę, by wytłumaczyć krajowym odbiorcom, dlaczego zaatakowano Ukrainę. Tym razem nie chodziło o jakieś mityczne +nacjonalistyczne bataliony+ (...) lecz o kontrolowane przez USA laboratoria biologiczne (rzekomo) działające na terytorium Ukrainy" - pisze autor.

6 marca 2022 r. rzecznik ministerstwa obrony Rosji Igor Konaszenkow powiedział, że rosyjskie siły zbrojne podczas "operacji specjalnej" wykryły finansowany przez USA wojskowy program biologiczny działający na Ukrainie - przypomina Zołotuchin. Konaszenkow twierdził, że otrzymano informacje od personelu ukraińskich laboratoriów biologicznych w sprawie pilnego zniszczenia wyjątkowo niebezpiecznych patogenów: dżumy, wąglika, tularemii, cholery i innych śmiertelnych chorób - czytamy na portalu Ukrinform.

Zołotuchin wskazuje, że wiadomość po raz pierwszy została opublikowana w 2020 r. wraz z oficjalnym zapytaniem złożonym przez dwóch ukraińskich deputowanych reprezentujących prorosyjskie siły, Wiktora Medwedczuka i Renata Kuźmina, do ukraińskich władz. Oficjalne zapytanie było szeroko opisywane w prorosyjskich mediach na Ukrainie tego samego dnia. W następstwie tej zmasowanej kampanii propagandowej niektóre z tych mediów zostały objęte sankcjami przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Medwedczuk i Kuźmin podkreślili, że opierają się na doniesieniach pewnych europejskich mediów. Podali linki do tych wiadomości. Jedna z nich była opublikowana w sierpniu 2017 r. na stronie "Pecat" z siedzibą w Serbii przez miejscowego dziennikarza Zorana Milosevicia. "Pecat" to serbskie czasopismo, które nigdy nie ukrywało swojego prorosyjskiego podejścia, promując rosyjskich polityków w Serbii - wskazuje były ukraiński wiceminister.

Inny "dowód", na który powoływali się Medwedczuk i Kuźmin, został opublikowany na stronie bułgarskiej organizacji pozarządowej Centrum Studiów Bliskowschodnich przez Diljanę Gajtandżiewą. Od 10 lat ta bułgarska dziennikarka broni rosyjskich interesów w sferze informacyjnej, rozpowszechniając antyamerykańską narrację w sprawie Syrii i krytykując kraje, które Kreml postrzega jako wrogie - twierdzi Zołotuchin.

Zaznacza, że w 1993 r. na podstawie międzynarodowej umowy podpisanej przez USA, Kanadę, Szwecję i Ukrainę założono Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie (STCU). STCU to część programów finansowanych przez amerykańskie władze, w tym Pentagon, mających na celu działania z zakresu nierozprzestrzeniania broni - czytamy.

"Działania z zakresu fact-checkingu związane z tą historią były kontynuowane nawet po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę. (...) Jednak nie uratowało to życia 158 dzieci, które zginęły od początku wznowienia rosyjskiej agresji" - podkreśla autor.

"To dlatego powtarzam, że inicjatywy na rzecz fact-checkingu i demaskacji, które wspierałem i w których brałem udział bardzo aktywnie w ciągu ostatnich siedmiu lat, są bezużyteczne, jeśli chodzi o powstrzymanie agresji i wojen" - dodaje.

"Według mnie głosy ukraińskiego rządu i ambasady USA w Kijowie były zbyt słabe, by stworzyć opozycję wobec masowej propagandy. Prorosyjskie kanały telewizyjne, które zapewniły masowe relacjonowanie tej fałszywej historii wśród odbiorców ukraińskich i rosyjskich, zostały objęte sankcjami (...) zbyt późno, by zatrzymać proces usprawiedliwiania rosyjskiej agresji. I teraz jest całkowicie jasne, że nawet jeśli historia z +biologicznymi laboratoriami+ zostałaby +spalona+ dzięki solidnemu fact-checkingowi, to rosyjska propaganda znalazłaby coś innego, by usprawiedliwić inwazję" - ocenia.

"Hasło +fakty mają znaczenie+ jest prawidłowe, ale nieskuteczne, jeśli chodzi o powstrzymanie katastrofy. I dla ukraińskich zabitych dzieci nie liczy się, czy mieliśmy rację czy nie, kiedy omawialiśmy nowe fake newsy rozpowszechniane przez Kreml" - czytamy.

"Przez ostatnich siedem lat rozmawialiśmy o tym, jak Kreml okłamuje cały świat. Wiedzieliśmy, że wojna z Ukrainą rozpoczęła się 1 marca 2014 od nieprawdziwego materiału o współpracy między Dmytrem Jaroszem i Doku Umarowem. Nie pomogło nam to powstrzymać kolejnego kłamstwa o +biologicznych laboratoriach+, które usprawiedliwiło inwazję na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego 2022 r." - dodaje.

Zołotuchin zastanawia się: "Czy to nie czas, by zrozumieć, że miliony dolarów wydane na działania w ramach fact-checkingu na świecie nie zdołały zapobiec III wojnie światowej? Czy to nie czas, by zmienić ton z +to jest absurdalne, ale zamierzamy przeprowadzić fact-checking i to zdemaskować+ na +jest to niebezpiecznie absurdalne, dlatego nie będziemy o tym mówić, lecz ukarzemy tych, którzy to (kłamstwo) rozsiewają+"?