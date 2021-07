Cannes 2021: "The Divide" Catherine Corsini - opowieść o podziałach we francuskim społeczeństwie

O podziałach we francuskim społeczeństwie i potrzebie spotkania się w połowie drogi opowiada z przymrużeniem oka film "The Divide" Catherine Corsini, który uczestniczy w konkursie głównym 74. festiwalu w Cannes. Zwycięzcę Złotej Palmy poznamy w sobotę 17 lipca.

Głównymi bohaterkami "The Divide" są Julie (Marina Fois) i Raphaelle (Valeria Bruni Tedeschi), których związek powoli się rozpada. Pierwsza z kobiet nie może już znieść ciągłych kłótni i wybuchowego charakteru swojej partnerki. Druga z kolei pragnie jeszcze uratować relację i nie może pogodzić się z tym, że zostanie sama. Po kolejnej żywiołowej wymianie zdań Raphaelle przewraca się na ulicy, traci przytomność i trafia do szpitala. Oczekując na izbie przyjęć na swoją kolej, obserwuje pacjentów, którzy odnieśli obrażenia podczas demonstracji "żółtych kamizelek". Jednym z nich jest ciężko ranny, kipiący od emocji kierowca ciężarówki Yann (Pio Marmai). Mężczyzna z agresją zwraca się do innych, domagając się przyjęcia poza kolejnością. Swoją frustrację wylewa także na Raphaelle, która należy do innej klasy społecznej. Zarzuca jej, że jest bezkrytyczna wobec polityki prezydenta Emmanuela Macrona i nie rozumie problemów pracowników fizycznych. Kolejne godziny spędzone w przepełnionym szpitalu uświadamiają Raphaelle i Yannowi, że wcale nie tak wiele ich dzieli.

Catherine Corsini, poprzednio nominowana do Złotej Palmy za "Próbę generalną", powróciła na canneński festiwal po 20 latach. Jak podkreśliła podczas sobotniej konferencji prasowej, pomysł na nowy film opiera się na idealistycznej wizji, że osoby wywodzące się z różnych światów mogą spotkać się w połowie drogi. "Stawiam w nim pytania, które sama sobie zadaję - dotyczące coraz bardziej podzielonego społeczeństwa i mojej postawy. Kiedy miałam 18 lat, byłam marzycielką, aktywistką, bardzo angażowałam się w życie społeczne. Sądziłam, że świat staje się lepszy. Teraz uznałam, że warto opowiedzieć o tym, w jakim miejscu żyjemy. Nie chciałam jednak, żeby mój film przybrał zbyt moralizatorski ton i wskazywał, że coś jest dobre albo złe. Nadałam mu rys humorystyczny, ponieważ śmiech zapewnia katharsis. Ludzie mogą dzielić tę samą emocję i w ten sposób budować empatię" - powiedziała.

Głównym miejscem akcji "The Divide" jest szpital, który francuska reżyserka portretuje jako miejsce pełne różnych odcieni człowieczeństwa i rozpaczy. "Tam przecinają się drogi osób różnych narodowości, z różnych środowisk. Niektórzy są ciężko chorzy, inni stanowią mniej poważne przypadki. Chciałam zanurzyć się w tym miejscu, pokazać, kim są ci ludzie, skąd pochodzą. Ważne było dla mnie też ukazanie pracy personelu medycznego, który czasami jest przez pacjentów źle traktowany. Film powstawał w trakcie kryzysu. Ludzie demonstrowali, trafiali do szpitala, byli wykończeni pandemią. Obecnie kryzys wciąż trwa, a warunki pracy nadal są naprawdę trudne" - zwróciła uwagę.

Pytana o własny pogląd dotyczący "żółtych kamizelek" Corsini odpowiedziała, że ruch ten jest pełen sprzeczności. "Przygotowując się do pracy, czytałam o +żółtych kamizelkach+ ile tylko mogłam. Rozmawiałam z ludźmi, spotykałam się z demonstrantami także w szpitalu. Oczywiście, ci ludzie są zdolni do brutalnej przemocy. Z drugiej strony to, co jest wspaniałe, to idea spotkania osób, które dotąd nie zabierały głosu, a chciałyby pracować w lepszych warunkach, prowadzić godne życie. We Francji często ludzie okazują im wielką solidarność, są wobec nich serdeczni. Właśnie to chciałam pokazać na ekranie" - wyjaśniła. Dodała, że "opowiada historię, która ma wymiar polityczny i ludzki, ale nie miał to być manifest polityczny".

Zwycięzców konkursu głównego poznamy w sobotę 17 lipca podczas gali, która odbędzie się w Grand Theatre Lumiere. Wyłoni ich jury w składzie: amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee (przewodniczący), francusko-senegalska reżyserka i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyserka i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Melanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonca Filho, francuski aktor Tahar Rahim oraz południowokoreański aktor Song Kang-ho.

Z Cannes Daria Porycka