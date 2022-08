Carlsberg liczy straty po wyjściu z Rosji

Duński Carlsberg w I półroczu 2022 roku zanotował około 712,4 miliona euro straty. W tym czasie sprzedaż wzrosła o 23 procenty do 4,76 miliarda euro. Bezpośredni wpływ na wyniki miała decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu produkcji i sprzedaży browarów działających w Rosji. Większość kosztów związanych z tą operacją zaksięgowano na dzień 30 czerwca tego roku. Szacunkowo obciążyło to wyniki stratą przekraczającą 1,2 miliarda euro

Trzecia największa na świecie grupa z branży piwowarskiej ogłosiła wyniki po pierwszym półroczu 2022 roku. Sprzedaż Carlsberga wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku minionego o 23 procenty do 4,76 miliarda euro. Stało się tak pomimo wstrzymaniu od marca tego roku produkcji piwa w trzech rosyjskich browarach. Sprzedaż najbardziej wzrosła w Europie Zachodniej o 24,5 procenta, Azji Południowo-Wschodniej i Chinach o 25,8 procenta, a w Europie Środkowo-Wschodniej o 16 procent.

W sprawozdaniu przedstawionym akcjonariuszom wykazano stratę netto na poziomie około 712,4 miliona euro wynikającą z zaksięgowania na koniec czerwca niemal wszystkich kosztów związanych z zamknięciem działalności w Rosji w kwocie 1,2 miliarda euro.

- Globalna niepewność pozostaje podwyższona, a rosnąca presja kosztowa stanowi szczególne wyzwanie w nadchodzących kwartałach - mówi cytowany w komunikacie dyrektor generalny Cees 't Hart.

Carlsberg, który ma w swoim portfolio takie globalne marki jak duński Tuborg, angielski Somersby, francuski Kronenbourg 1664 czy klasyczny Carlsberg pomimo ogólnych problemów z zaopatrzeniem w surowiec, wysokich cen energii elektrycznej oraz problemów z dostawami szklanych opakowań i kartonów podtrzymał roczne prognozy dotyczące jednoprocentowego wzrostu przychodów w całym 2022 roku.

Od kilku tygodni wznowiły produkcję trzy browary zlokalizowane na Ukrainie. Pracują w ograniczonym zakresie, ale jak podkreślają przedstawiciele spółki, ważne jest także to, że załogi mogły normalnie wrócić do pracy i otrzymują stałe wynagrodzenie, co jest w tym czasie niezwykle ważne.

Carlsberg pojawił się na polskim rynku w 1996 roku, kiedy został inwestorem strategicznym w Browarach Okocimskich. Obecnie dysponuje trzema browarami w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie.