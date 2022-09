Cashback, czyli uzbecki pomysł na ożywienie branży turystycznej

Od 1 września obywatele Uzbekistanu, którzy wypoczywają w kraju, będą mogli liczyć na zwrot części poniesionych kosztów. Tzw. cashback będzie realizowany w ramach programu „Podróżuj po Uzbekistanie!”. Wydatki mają być zwracane tylko na konta miejscowych turystów i jedynie w przypadku podróży krajowych zarejestrowanych za pośrednictwem specjalnej platformy.

Zwrot kosztów podróży ma wynosić 15 proc. ceny biletu lotniczego, ale nie więcej niż 150 tys. sumów (równowartość ok. 65 złotych), 15 proc. kosztu biletu koleją lub autobusem, ale nie więcej niż 80 tys. sumów (ok. 35 PLN), 15 proc. kosztów noclegu w miejscu zakwaterowania, ale nie więcej niż 80 tys. sumów (czyli 35 PLN), połowę kosztu każdego biletu do teatru, muzeum, cyrku i galerii sztuki, ale nie więcej niż 20 tys. sumów (ok. 8,5 PLN). Mogą to być kwoty o tyle znaczące, że minimalne wynagrodzenie w tym centralnoazjatyckim państwie wynosi obecnie równowartość nieco poniżej 400 złotych.

Procedurę zwrotu części wydatków na podróże po Uzbekistanie opisano w dekrecie prezydenta kraju „O dodatkowych środkach dywersyfikacji krajowych usług turystycznych” (https://lex.uz/uz/docs/5991967). Jak wynika z tego aktu, program “Podróżuj po Uzbekistanie!” ma na celu zachęcenie obywateli do korzystania z usług turystycznych w kraju oraz zwiększenie przez to obrotów branży. Ważny jest też wymiar edukacyjny: lepsze poznanie ojczyzny przez Uzbeków. Podróże wewnątrzkrajowe mają też w zamierzeniach władz zwiększyć zatrudnienia i poszerzyć źródła dochodów ludności.

Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, Uzbekistan jest od lat odwiedzany przede wszystkim przez mieszkańców byłego ZSRR, a głównie ościennych Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu. Cieszy się sporym zainteresowaniem wśród Rosjan.

W ostatnich miesiącach liczba turystów z tego ostatniego kraju rośnie. W kwietniu przybyło tam 29,3 tys. Rosjan, w maju 47, 5 tys., w czerwcu 53, 4 tys., a w lipcu 61,6 tys. To niezłe wyniki, biorąc pod uwagę, że łącznie w całym 2021 r. Uzbekistan odwiedziło 190, 5 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej. Warto jednak zauważyć, że w 2019 r. ruch turystyczny z Rosji wyniósł prawie 450 tys. osób. Obecna polityka ma więc w zamierzeniach pobudzić ponownie branżę silnie dotkniętą dwuletnimi obostrzeniami pandemicznymi.

