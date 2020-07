CDU krytykuje opór SPD ws. zwiększenia uprawnień tajnych służb

Niemiecka chadecja oczekuje od współrządzącej SPD większej gotowości na kompromis w kwestii zwiększenia uprawnień tajnych służb - poinformowała w czwartek agencja dpa powołując się na rozmowę z rzecznikiem frakcji parlamentarnej CDU/CSU ds. polityki wewnętrznej Mathiasem Middelbergiem.

"Mamy obecnie do czynienia z umacnianiem się ekstremistycznych marginesów: liczba prawicowo-ekstremistycznych czynów karalnych wzrosła w ubiegłym roku o blisko 10 proc., a lewicowo-ekstremistycznych czynów karalnych o niemal 40 proc." - powiedział Middelberg. Jak zaznaczył, by skutecznie zwalczać ekstremizm, potrzebne są "stosowne do okoliczności uprawnienia" służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

"Niezrozumiałe jest to, że właśnie Socjaldemokratyczna Partia Niemiec zajmuje tutaj stanowisko odmowne" - wskazał rozmówca dpa. Dodał, że dla skutecznego zapobiegania prawicowo-terrorystycznym czynom przestępczym tajne służby potrzebują również zezwolenia na przeszukiwanie internetu. Jeśli Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) i kontrwywiadowcza Wojskowa Służba Ochronna (MAD) mają wykrywać prawicowo-ekstremistyczne siatki, muszą uzyskać wreszcie możliwość penetrowania szyfrowanej łączności funkcjonującej dzięki komunikatorom internetowym w rodzaju WhatsApp czy Skype - podkreślił.

Spór chadeków z socjaldemokratami na temat dodatkowych uprawnień dla służb ochrony konstytucji trwa już ponad rok. Wiosną wydawało się, że kompromis jest bliski. Wkrótce jednak rozgorzał nowy konflikt wokół tego, komu i w jakiej formie będzie wolno badać zaszyfrowaną łączność.