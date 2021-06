Cena wizy Schengen dla Białorusinów bez zmian, choć Mińsk zawiesza umowę z UE o readmisji

UE nie przywróci wyższej ceny wiz Schengen dla Białorusinów, pomimo decyzji Mińska o wstrzymaniu działania umowy o readmisji – powiedziała agencji BiełaPAN rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Podpisana w 2020 roku pomiędzy UE i Białorusią umowa o uproszczeniach wizowych, przewidująca m.in. obniżenie ceny wizy z 80 do 35 euro, była uwarunkowana właśnie podpisaniem porozumienia o readmisji.

"Porozumienie o uproszczeniach wizowych pozostaje w mocy" - powiedziała rzeczniczka ESDZ Nabila Massrali. "Decyzja o wstrzymaniu działania umowy o readmisji nie zakłada automatycznego zawieszenia umowy o uproszczeniach wizowych pomiędzy UE i Białorusią" - oświadczyła rzeczniczka.

W ramach odpowiedzi na unijne sankcje za łamanie praw człowieka na Białorusi, Mińsk zapowiedział w poniedziałek, że wstrzyma działanie umowy. Ogłosił również zawieszenie udziału Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego oraz odesłał "na konsultacje" do Brukseli unijnego ambasadora. Massrali powiedziała, że UE nie otrzymała jeszcze oficjalnego powiadomienia od Mińska w sprawie umowy o readmisji, lecz "już teraz będzie rozważać dalsze działania".

Rzeczniczka wskazała, że uproszczenia wizowe, które zaczęły obowiązywać zaledwie w ubiegłym roku to "jeden z najważniejszych instrumentów, które należy wykorzystywać do umacniania więzi międzyludzkich między UE i narodem Białorusi". "Dla UE to jest najważniejszy cel. Działania reżimu (Alaksandra) Łukaszenki izolują kraj, ale robimy wszystko, by białoruski naród nie był w izolacji" - podkreśliła Massrali.

Umowy o uproszczeniach wizowych i readmisji zostały podpisane 8 stycznia 2020 roku, a weszły w życie w lipcu.

Rozmowy w sprawie uproszczenia procedur wizowych Białoruś i UE prowadziły od 2014 roku. UE, podobnie jak w stosunku do pozostałych państw, warunkowała podpisanie tego porozumienia łącznie z umową o readmisji. Zakłada ona m.in., że Białoruś będzie przyjmować z powrotem nielegalnych imigrantów, którzy z jej terytorium trafią do krajów UE.

"Z wielką przykrością konstatujemy, że wymuszone wstrzymanie działania porozumienia (o readmisji) wpłynie negatywnie na współpracę z UE w sferze walki z nielegalną migracją i przestępczością zorganizowaną" - podało w poniedziałek MSZ Białorusi.

W ostatnich miesiącach zwiększyła się liczba nielegalnych imigrantów trafiających do graniczących z Białorusią krajów UE, Polski i Litwy. Wilno mówi wprost, że uważa gwałtowny wzrost liczby nielegalnych imigrantów, głównie z Iraku, ale też z Syrii i krajów Afryki, za efekt celowych i zorganizowanych działań białoruskich władz. W niedzielę, powołując się na MSW Litwy, portal Euroradia podał, że od początku roku do tego kraju trafiło 555 migrantów z Białorusi wobec 81 w ciągu całego 2020 roku.

Z Mińska Justyna Prus