Cenzura w Hongkongu, z bibliotek wycofano kolejne książki prodemokratyczne

Z bibliotek publicznych w Hongkongu wycofano kolejnych dziewięć książek napisanych przez działaczy demokratycznych i krytyków rządu ChRL. Mają być zweryfikowane pod kątem przepisów bezpieczeństwa państwowego – podał w poniedziałek portal Hong Kong Free Press.

Wydział ds. rekreacji i usług kulturalnych (LCSD) w hongkońskiej administracji potwierdził w niedzielę zawieszenie dostępności dziewięciu książek napisanych przez sześciu autorów, aby "uniknąć łamania prawa".

Wśród wycofanych publikacji są książki autorstwa prezesa Partii Demokratycznej Alberta Ho, byłej posłanki Tanyi Chan, komentatora politycznego Bruce'a Lama oraz mieszkających poza Chinami pisarzy i dysydentów Yu Jie i Liao Yiwu.

"Po wprowadzeniu prawa o bezpieczeństwie państwowym biblioteki muszą się upewnić, że ich kolekcje są zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami" - przekazał LCSD, zaznaczając, że jeśli znajdzie w bibliotekach książki, które "mogą naruszać prawo o bezpieczeństwie państwowym", to "zajmie się tym w poważny sposób".

To już druga partia książek, które zniknęły z regałów bibliotek po wejściu w życie tych przepisów. W lipcu ubiegłego roku LCSD wycofał do weryfikacji dziewięć tytułów napisanych przez troje działaczy demokratycznych, w tym Joshuę Wonga, który obecnie siedzi w więzieniu za protesty.

W odniesieniu do książek wycofanych w ubiegłym roku LCSD oświadczył, że wciąż analizuje wspólnie z innymi wydziałami, czy naruszają one przepisy bezpieczeństwa państwowego - podał HKFP.

Kontrowersyjne przepisy, narzucone Hongkongowi przez rząd centralny ChRL w czerwcu 2020 roku, przewidują kary nawet dożywocia za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin definiuje jako działalność wywrotową, separatystyczną lub terrorystyczną albo zmowę z obcymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwa.

Zdaniem krytyków przepisy te są dla władz narzędziem do tępienia ruchu demokratycznego i głosów sprzeciwu. Według Pekinu i lojalnej wobec niego administracji Hongkongu są one potrzebne, by utrzymać w mieście stabilność i porządek.

Z Kantonu Andrzej Borowiak