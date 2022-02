Chaos na granicach. Fatalne relacje Afganistanu z Azją Centralną

Informacje z Afganistanu coraz rzadziej goszczą w przekazach mediów, co może kreować fałszywy wizerunek sytuacji w tym regionie Azji. Tymczasem sytuacja gospodarcza jest w tym kraju bardzo trudna. A to ma przełożenie na relacje Afganistanu z jego północnymi sąsiadami. Rządy republik Azji Centralnej - za wyjątkiem Tadżykistanu - przyjęły otwartą postawę wobec nowych władz w Kabulu. Tymczasem po okresie względnego spokoju na granicach Afganistanu coraz częściej dochodzi do napięć, a nawet starć zbrojnych.

Pogranicze w ogniu

Kabul pod energetyczną presją

Wewnętrzne sprzeczności - zewnętrzny impas

Wydawało się, że po zdobyciu przez talibów we wrześniu 2021 r. Doliny Pandższeru będącej kolebką NRO, szybko nastąpi eliminacja antytalibskich bojowników. Jednak specyficzne warunki geograficzne Afganistanu, sprzyjające walce partyzanckiej, a także sympatyzowanie mniejszości etnicznych z NRO, umożliwiły bojownikom przetrwanie.Również na północy najbardziej aktywny pozostaje opozycyjny wobec talibów skrajnie fundamentalistyczny islamski ruch kalifatu chorosańskiego - głównym celem ich ataków bombowych jest mniejszość szyicka.Nie ma również spokoju na granicach państwa. Tradycyjnie najbardziej zaciekłym przeciwnikiem rządu talibów pozostaje Tadżykistan. To właśnie z Duszanbe popłynęły ostrzegawcze sygnały o ruchach tysięcy bojowników - prezydent Rahmon podał liczbę co najmniej 6 tys. - wzdłuż granicy po stronie afgańskiej, czemu Kabul oczywiście zaprzeczył. Dodatkowo Tadżykistan poinformował zdominowaną przez Rosję Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym o istnieniu 40 przygranicznych obozów treningowych dla terrorystów.Trudno zweryfikować prawdziwość tych doniesień, choć granica tadżycko-afgańska istotnie nie jest stabilna. Co jakiś czas dochodzi do wymiany ognia między tadżycką strażą graniczną a niezidentyfikowanymi napastnikami, ale jak wskazują przykłady z przeszłości, prezydent Rahmon zwyczajowo wyolbrzymia rzeczywiste zagrożenie, licząc na zagraniczną pomoc finansową w wyposażaniu i utrzymaniu swojej armii.Na początku stycznia 2022 r. doszło też do niespodziewanego starcia na granicy z innym sąsiadem, Turkmenistanem. Talibowie twierdzą, że to straż graniczna tego państwa zastrzeliła afgańskiego cywila i drugiego raniła, a następnie otworzyła ogień do patrolu wysłanego na miejsce zdarzenia. Aszchabad milczy w tej sprawie. Rzeczywisty przebieg zdarzenia jest trudny do wyjaśnienia, bowiem żadna ze stron nie wykazuje chęci do przeprowadzenia wspólnego śledztwa.Zapewne istotną rolę w ich zachowawczej postawie odgrywa potrzeba jak najszybszego ustanowienia stabilnych relacji politycznych i gospodarczych. Chodzi o postęp w budowie rurociągu TAPI, którym Turkmenistan ma dostarczać gaz do Pakistanu i Indii, a który przebiega przez Afganistan. Talibom zależy na dostawach taniego gazu i zarazem dochodach z tytułu tranzytu. Rządy obu krajów liczą na dopływ gotówki. Afganistan i Turkmenistan - pogrążone w głębokim kryzysie humanitarnym - gotowe są na przymykanie oka na zdarzenia mogące skomplikować relacje między nimi.Afganistan polega na dostawach prądu z Uzbekistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. Od przejęcia władzy przez talibów we wrześniu 2021 r. pojawił się problem regulowania płatności przez Kabul, co było wynikiem zamrożenia zagranicznych aktywów Afganistanu. Stąd coraz powszechniejsze były w Azji Centralnej głosy za zniesieniem blokady, bowiem ta uniemożliwia Afganistanowi wychodzenie z gospodarczej zapaści.Trzy republiki zapowiedziały podtrzymanie dostaw, ale nie oznacza to, że będą to robić bezwarunkowo. Zapewne wzrost napięcia w relacjach Kabul-Taszkent może doprowadzić do zahamowania dostaw. W przypadku pogrążonego w kryzysie gospodarczym i ubogiego Tadżykistanu, z którym stosunki Kabulu i tak są bardzo złe, motywem przewodnim jest źródło dochodów, więc rezygnacja z eksportu byłaby ostatecznością.W połowie stycznia Uzbekistan nagle ograniczył o 60% dostawy energii elektrycznej do Afganistanu. Mogłoby się wydawać, że sytuacja ta była wynikiem odwetowej decyzji Taszkentu na postępowania władz w Kabulu wobec uzbeckiej mniejszości. Ponadto pojawiły się podejrzenia, że jest to związane z domaganiem się przez rząd w Kabulu zwrotu 83 samolotów, które opuściły przestrzeń powietrzną Afganistanu i wylądowały w Uzbekistanie i Tadżykistanie (w istocie tylko 52 z nich faktycznie znajduje się w tych republikach, ale np. 24 helikoptery zostały przewiezione do USA).Strona afgańska szybko jednak wyjaśniła, że przyczyną braku dostaw była awaria techniczna. Faktycznie, następnego dnia dostawy wznowiono, ale Kabul miał okazję przekonać się, jak dotkliwe byłyby konsekwencje konfliktu z Uzbekistanem, który wraz z Tadżykistanem dostarcza 78 proc. potrzebnej energii.Zarówno Afganistanowi, jak i republikom centralnoazjatyckim zależy na jak najszybszym osiągnięciu porozumienia, nawiązania formalnych relacji i ustabilizowaniu regionu. Aby to jednak nastąpiło, Kabul musi najpierw przyjąć jednoznaczną postawę wobec wewnętrznej opozycji skrajnych fundamentalistów, którzy domagają się zaostrzenia kursu wobec sąsiadów oraz mniejszości etnicznych i religijnych. Dotychczasowa ambiwalentna polityka umiarkowanych talibów nie przyniosła spodziewanych efektów, bowiem żadne państwo oficjalnie nie uznało ich władzy.Ciche przyzwolenie na działania ekstremistów nie zapewni spokoju w kraju. Może za to przyczynić się do eskalacji ruchu oporu w północnych prowincjach i zapewne zdystansowania władz w Taszkencie, Biszkeku i Nur-Sułtan do talibów.Z drugiej strony zdecydowane odrzucenie żądań fundamentalistów doprowadzić może do wybuchu otwartych walk wewnętrznych i destabilizacji kraju. Wydaje się więc, że przejmując władzę talibowie stali się zakładnikami własnego sukcesu, stając przed niemożliwymi do pogodzenia opcjami w polityce wewnętrznej, które z kolei determinują efekty ich polityki zagranicznej.