Chaos na portugalskich lotniskach - strajk urzędników ochrony granic

Trwający od soboty protest pracowników urzędu ochrony granic Portugalii (SEF) doprowadził w poniedziałek do chaosu na międzynarodowych lotniskach w tym kraju. W porcie lotniczym w Lizbonie przez strajk doszło do 4-godzinnych opóźnień w odprawie pasażerów.

Strajk urzędników SEF odbywa się na międzynarodowych lotniskach w Lizbonie, Porto, Faro, Ponta Delgada, Funchal i Porto Santo. W proteście biorą udział również pracownicy urzędu ds. ochrony granic w portach morskich Sines i Leixoes.

Uczestnicy strajku co kilka godzin wstrzymują pracę, co prowadzi do długich kolejek pasażerów udających się do państw spoza Strefy Schengen.

Pierwotnie zapowiadany na cały miesiąc strajk pracowników SEF ma zakończyć się 31 sierpnia, podali w poniedziałek organizatorzy protestu.

Jednym z głównych powodów strajku jest zaplanowana przez rząd Antonia Costy likwidacja SEF. Instytucja ta jako urząd ma przestać istnieć, a jego załoga i kompetencje zostaną przekazane innym organom państwa.

Zapowiedziany przez rząd plan likwidacji urzędu to efekt zabicia w marcu 2020 r. na lotnisku w Lizbonie obywatela Ukrainy Ihora Homeniuka. Podróżny w porcie lotniczym został poddany brutalnemu śledztwu przez grupę urzędników SEF, wskutek czego zmarł.

10 maja 2021 r. trzej urzędnicy SEF, którym udowodniono bezpośredni udział w przesłuchaniu Homeniuka, zostali skazani na kary od 7 do 9 lat pozbawienia wolności. Wcześniej do dymisji podało się kilka osób z kierownictwa tej instytucji.